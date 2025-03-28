Murat Şahin: Mağlubiyet Hak Edildi - Son Dakika
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Spor

Murat Şahin: Mağlubiyet Hak Edildi

Hatayspor Teknik Direktörü Şahin, Kayserispor karşısında 5-0 mağlubiyeti hak ettiklerini belirtti.

28.03.2025 19:20
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- Murat Şahin: "Bugün tamamen hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu"

KAYSERİ - Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 5-0 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından mağlubiyeti tamamen hak ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, değerlendirmelerde bulundu. Umutlarının gerçekten üst seviyede olduğunu söyleyen Şahin, "Kendi adımıza şunu söyleyebilirim bugün üzücü bir skor aldık ama futbolun içinde olan şeylerden bir tanesini kötü anlamda yaşıyoruz bugün. Son 4 haftada aldığımız 3 galibiyet bizi bu maça çok umutlu şekilde hazırlandırmıştı aslında. Yani hem oyuncu grubunun hem bizlerin umutları gerçekten çok üst seviyedeydi. Bence bunun biraz daha sıkıntısını yaşadık gibi gözüküyor. Çünkü maçın başında kornerden yediğimiz gol, onun sonunda oyuna tutunmak amaçlı oyuncuların istek, arzu uğraşmaya çalıştılar. Ama maçın başından sonuna kadar bugün tamamen hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu diye düşünüyorum ve hiçbir dakikasında oyuna tutunamadık ne yazık ki. Bu bizim adımıza üzücü. Böyle ağır mağlubiyetler tabii ki üzüyor insanı. Fakat bizim işimiz, maalesef iyisiyle kötüsüyle kabullenmek zorundayız. Buradan hem oyuncu grubu hem bizlerin ders çıkartmamız lazım. Çünkü futbolda arzuladığınız istediğiniz şeyleri yapamadığınızda veya çok fazla saha içinde oynayan 11 oyuncunun birden istediklerinizi yapamadığında sıkıntılar çok büyüyor. Müdahale etmeye çalıştık ama bugün olmadı. Buradan dediğim gibi yani sadece bunu oyuncu grubuna da bağlayamıyorum tabii ki onlar da kötü oynama hakları var ama hem onlar adına hem kendi adıma Hatayspor halkından özür diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Murat Şahin: Mağlubiyet Hak Edildi - Son Dakika

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