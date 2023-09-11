Murat Ülker, Ali Koç'un yapacağı teklifin müjdesini ''Fenerbahçelilik budur'' diyerek verdi - Son Dakika

Murat Ülker, Ali Koç'un yapacağı teklifin müjdesini ''Fenerbahçelilik budur'' diyerek verdi

Murat Ülker, Ali Koç\'un yapacağı teklifin müjdesini \'\'Fenerbahçelilik budur\'\' diyerek verdi
Son Güncelleme: 11.09.2023 16:10

İş insanı Murat Ülker, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un stadyum için sponsorluk teklifi yapacağını söyledi. Ülker yaptığı açıklamada, ''Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de stadın güncel sponsoru iş insanı Murat Ülker, başkan Ali Koç'un stadın yeni sponsorluğu için teklifte bulunacağını açıkladı.

"GAYRETİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Murat Ülker, "Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." dedi.

"FENERBAHÇELİLİK BUDUR!"

Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Murat Ülker, Ali Koç'un yapacağı teklifin müjdesini ''Fenerbahçelilik budur'' diyerek verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murat Ülker, Ali Koç'un yapacağı teklifin müjdesini ''Fenerbahçelilik budur'' diyerek verdi - Son Dakika
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