Murat Ülker, Ali Koç\'un yapacağı teklifin müjdesini \'\'Fenerbahçelilik budur\'\' diyerek verdi

Fenerbahçe'de stadın güncel sponsoru iş insanı Murat Ülker, başkan Ali Koç'un stadın yeni sponsorluğu için teklifte bulunacağını açıkladı.

"GAYRETİNİ TAKDİR EDİYORUM"

Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Murat Ülker, "Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." dedi.

"FENERBAHÇELİLİK BUDUR!"

Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.