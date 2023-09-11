Fenerbahçe'de stadın güncel sponsoru iş insanı Murat Ülker, başkan Ali Koç'un stadın yeni sponsorluğu için teklifte bulunacağını açıkladı.
Sercan Hamzaoğlu'na konuşan Murat Ülker, "Ali Koç Bey'in stadyumun adının 'Fenerbahçe Atatürk Stadyumu' olarak değiştirilmesi gayretini takdir ediyorum, kongre üyelerini de tebrik ediyorum." dedi.
Ülker ayrıca, "Duyduğum kadarıyla Ali Bey'in yeni stadyum sponsorluk teklifi olacakmış. Bu teklifi de memnuniyetle karşılıyorum. Fenerbahçelilik budur!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Murat Ülker, Ali Koç'un yapacağı teklifin müjdesini ''Fenerbahçelilik budur'' diyerek verdi - Son Dakika