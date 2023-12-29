Murat Yıldırım: Bol gollü olursa bizler için daha iyi olur

RİYAD(Suudi Arabistan),

Oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım, bu akşam Suudi Arabistan'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı öncesinde düşüncelerini paylaştı. Yıldırım, "Bol gollü olursa bizler için tabii ki daha iyi olur. Karşılaşma dostluk içinde geçsin" dedi.

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe, bu akşam 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20.45'te başlayacak.

Bu karşılaşma için Riyad'a gelen oyuncu ve sunucu Murat Yıldırım da, Süper Kupa maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta ligde oynanan derbinin golsüz tamamlandığına vurgu yapan Yıldırım, "Ligde oynanan derbinin taktiği de biraz öyleydi sanki. İki takım için de önemli puanlar bunlar. Kimse puan kaybetmek istemiyor" diye konuştu.

Bugün oynanacak Süper Kupa'nın dostluk içinde tamamlanmasını temenni eden Murat Yıldırım, şunları söyledi;

"Bir futbolcu arkadaşıma bugünkü maçın gollü geçeceğini söyledim fakat o da bana 'yok hiç sanmıyorum. Çünkü kupayı alan psikolojik olarak üstün olacak' dedi. Onlar tabi daha iyi biliyorlar bu işi. Ben bol gollü olur dedim ama maçın penaltılarla biteceğini söyledi. Herhalde yine aynı tarz bir maç izleyeceğiz gibi. Bol gollü olursa bizler için tabii ki daha iyi olur. Karşılaşma da dostluk içinde geçsin. Maç içinde gördüğüm şeyler çok güzeldi. Birbirlerine sarılıp tokalaştılar. Sonuçta az rastladığımız şeyler bunlar. Ama bunlar da olursa herkes için çok güzel olur."