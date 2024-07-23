Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor

Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi\'nde Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor

Muratpaşa Belediyesi'nin, Antalya'da yüzme bilmeyen herkese ücretsiz yüzme kursları düzenlediği Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde eğitimler devam ediyor. Kurslar çocuklara temel yüzme tekniklerini öğretirken, yetişkinlere ise su cimnastiği eğitimi veriliyor.

23.07.2024 14:05  Güncelleme: 14:11
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Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin, " Antalya'da yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla başlayan ücretsiz kursları devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi'nin, 30 milyonluk yatırımla Kızılarık Mahallesi'nde 8 bin metrekare alanda hayata geçirdiği Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde ücretsiz yüzme eğitimleri verilmeye başladı. 8-14 yaş grubuna yönelik kursta 8 derste temel eğitim tamamlanıyor. Derslerde çocuklara yüzme sırasında nefes alma teknikleri, su üzerinde durma, yüzme stilleri ve teknikleri, kulaç atma ve suya atlama gibi temel yüzme eğitimleri veriliyor.

Yetişkinlere özel Su Cimnastiği

Deniz Baykal Spor Kompleksi'nin yüzme dalında baş antrenörü olan Erkin Er, tesiste ayrıca haftada 2 gün yetişkinlere özel su cimnastiği eğitimlerinin de gerçekleştirildiğini aktardı. Kursa katılan 8 yaşındaki Çınar Çelik, tahtayla yüzme, ayak çırpma gibi temel hareketleri kursta öğrendiğini söyledi. Rüzgar Demir ise, korkarak geldiği derslerde antrenörleri ve arkadaşlarının desteğiyle su korkusunu yendiğini aktardı. Demir, kursta kulaç atarak yüzme, su da dalma, geri geri yüzme ve yatarak yüzmeyi öğrendiğini paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muratpaşa Belediyesi Deniz Baykal Spor Kompleksi'nde Ücretsiz Yüzme Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
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