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Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başkan Uysal'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başkan Uysal'ı ziyaret etti

Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ligdeki başarılı performansının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti. Takım, ilk devreyi 19 puanla 6. sırada tamamladı. Ziyaret sırasında Başkan Uysal, takıma ve teknik ekibe başarılar dileyerek hediyeler takdim etti.

Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Başkan Uysal\'ı ziyaret etti
03.01.2024 - 14:36,
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Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, ligde ilk devrenin ardından Başkan Uysal'a ziyarette bulundu. Muratpaşa Belediyesi Voleybol Takımı, oynanan 13 maçtan 6'sını galibiyetle tamamlayarak ilk devreyi 19 puanla ligi 6. sırada bitirdi. Devre sonunda takım oyuncularından Marina Markova 296 sayıyla en skorer oyuncu olurken, Derya Çayırgan ise yüzde 60 oranla en iyi pozitif manşet alan oyuncu oldu.

Başkan Uysal, ilk devrede Antalya'yı başarıyla temsil ettikleri için teşekkür ederek, ikinci devre için de başarılar diledi. Uysal oyunculara ve teknik heyete hediyeler takdim ederek uğurladı. Sultanlar Ligi'nde yarışan takım ikinci devrenin ilk maçını 7 Ocak'ta kendi evinde Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'yle oynayacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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