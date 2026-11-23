Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü tenisçileri, Antalya'nın Kemer ilçesi ve Belek'te düzenlenen iki ayrı turnuvada şampiyonluk, final ve grup ikinciliği dereceleri elde etti. Kemer'de 5 sporcuyla mücadele eden kulüp, farklı yaş kategorilerinde kürsüye çıkarken Belek'teki uluslararası turnuvada Su Özkaya grubunu ikinci sırada tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 16-21 Kasım tarihlerinde Kemer'de düzenlenen 8-9-10 Yaş Sonbahar Tenis Turnuvası'na 5 sporcuyla katılan Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü, farklı kategorilerde şampiyonluklar elde etti.

9 yaş çiftler kategorisinde Eylül Kayoğlu ve Lale Çavdar şampiyon oldu. Teselli (consolation) kategorilerinde ise 10 yaşta Yusuf Asil Ege Acar, 9 yaşta Lale Çavdar ve Aras Ayan birinciliğe ulaştı.

Eylül Kayoğlu, 9 yaş tekler ana tabloda finale yükselirken 8 yaş kategorisinde mücadele eden Lina Atladı da çiftlerde finalist oldu. Atladı, teklerde ise ana tabloda mücadele etti.

Belek'te 5 maçta 4 galibiyet

Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Su Özkaya, 15-20 Kasım tarihlerinde Belek'te düzenlenen uluslararası turnuvada 5 maçın 4'ünü kazanarak grubunu ikinci sırada tamamladı.