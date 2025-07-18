Muratpaşa Belediyespor\'un Genç Sporcuları Altın Madalya Kazandı

Muratpaşa Belediyespor'un "Kızıl Fırtına" lakaplı antrenörü Hasan Mert Kızıl'ın öğrencileri Lara Naz Senekci ve Mehmet Ündar, İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü.

Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtınası' lakaplı kick boks antrenörü Hasan Mert Kızıl'ın öğrencileri Lara Naz Senekci ve Mehmet Ündar, Türkiye Kick Boks Şampiyonası'ndan altın madalyayla döndü. Spor kariyerlerine Muratpaşa Belediyesi Spor Okulları'nda başlayan genç sporcular, şampiyonluklarının ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

" Antalya'nın gurur kaynağı oldunuz"

İzmir'de düzenlenen şampiyonadan altın madalyayla dönen Senekci ve Ündar'a, ziyarette antrenörleri Hasan Mert Kızıl ve CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran da eşlik etti. Başkan Uysal, sporcuları tek tek tebrik ederek, "Sizler, azmin ve disiplinin ne kadar büyük başarılara yol açabileceğini bir kez daha gösterdiniz. Antalya'nın gurur kaynağı oldunuz. Daha nice başarılara birlikte yürümek dileğiyle" dedi.

Genç sporcular, daha önce Mayıs ayında düzenlenen Dünya Kupası'nda da önemli başarılara imza atmıştı. Lara Naz Senekci üçüncülük elde ederken, Mehmet Ündar altın madalya kazanmıştı. Bu yıl katıldığı tüm şampiyonalarda birincilik elde eden Ündar, ekim ayında gerçekleştirilecek Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda milli formayla mücadele etmeye hak kazandı.

"Muratpaşa'mıza yeni altın madalyalar ve kupalar kazandırmaya devam edeceğiz"

Artık Milli Takım antrenörü olarak da görev alacak Kızıl ise "Hedefimiz Muratpaşa'mıza Avrupa Şampiyonluk kupasını getirmek" dedi. Kızıl Fırtına, "Ümit Başkanımızın spora olan desteğiyle uzun yıllar boyunca Muratpaşa'mıza altın madalyalar ve Avrupa Dünya şampiyonluğu getirdim. Şimdi ise Ümit Başkanımızın spora ve sporcuya yapmış olduğu destek ve yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Artık sporcularım ile Muratpaşa'mıza yeni altın madalyalar ve kupalar kazandırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANTALYA