Muratpaşa\'da Doğal Buz Pisti Sezonu Açıldı

Spor

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 milyonluk yatırımla yenilenen belediyenin buz pistinin sezon açılışında sporun devlet politikalarının temel taşı olması gerektiğini belirterek, "Muratpaşa'da sporcu yetiştirmeye, spor imkanlarını geliştirmeye ve kitle sporlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 450 metrekare genişliğinde, aynı anda 60 kişiye kadar hizmet verebilen ve Akdeniz'in ilk ve tek doğal buz pisti olma özelliğini taşıyan buz pisti, yenilenen yüzüyle sezona "merhaba" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, açılış konuşmasında, her mahallede okul, sosyal tesis, ibadethane, sağlık ocağı olduğu gibi spor salonunun da olmasının gerektiğini dile getirdi. Sporun aynı zamanda önleyici bir sağlık hizmeti olduğunu belirten Uysal, "Spor toplumların mutluluğunda bir altın yumurtlayan tavuk" dedi.

Başkan Uysal sözlerine şöyle devam etti:

"Spor, ulusların ve bireylerin mutluluğu ve geleceğinde çok kilit bir nokta. Akademik başarının anahtarı. Vakit kullanım eğitimi ve disiplini. Ayrıca kendine güveni, iş yapma beceri ve yeteneklerini de teyit eden bir şey. Spor politikası, devletlerin temel politikası olmalı. Bizler Muratpaşa'mızda sporcu yetiştirmeye ve sporcular için imkanlar geliştirerek aynı zamanda kitle sporlarımızı da geliştirmeye devam edeceğiz."

Şampiyon sabırsız

Açılışta belediyenin buz pistinde antrenmanlarını yapan ve son olarak Avrupa 2'nciliğini Muratpaşa'ya getiren Selin Eren de vardı. Eren, "Antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Buz hokeyine yeni başlayan bir sporcunun annesi Elif Özpeker de, "Oğlumun burada kendini geliştirip bir gün takıma katılacağına inanıyorum" diye konuştu.

Rezervasyon internetten

Buz pisti, Çaybaşı Mahallesi'nde, Muratpaşa Belediyesi'nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde yer alıyor. Pist, haftanın 7 günü 13.00-20.00 saatleri arasında vatandaşların kullanımına açık olacak. Online rezervasyonlar, belediyenin muratpasa-bld.gov.tr web adresi üzerinden yapılabilecek. - ANTALYA