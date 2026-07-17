Muriqi: Fenerbahçe'de Olmak Gurur Verici - Son Dakika
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Muriqi: Fenerbahçe'de Olmak Gurur Verici

17.07.2026 16:31
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Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye dönüşünü ve hedeflerini anlattı, tecrübesinin arttığını belirtti.

Fenerbahçe'nin 6 yıl sonra yeniden kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, "Çok daha tecrübelendim ama isteğim ve arzum 6 sene önceki Vedat ile aynı" dedi.

Fenerbahçe'de yeni transferler Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Mason Greenwood için Fenerbahçe Stadyumu 1907 Tribünü'nde imza töreni düzenlendi. İmzaların ardından Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak yeniden Fenerbahçe'de olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Muriqi, "Burada olmak gerçekten çok gurur verici. Bu forma için mücadele etmek onur verici. Bu formanın büyüklüğünü zaten gittiğim ilk günden beri anladım. Birçok büyük kulüpte de oynadım ama Fenerbahçe büyüklüğü kıyaslanacak bir durumda değil; gerek taraftarı gerek tesisler, stat, atmosfer. Gittiğim günkü Vedat gibi mücadele edip, bol gol atıp, şampiyonlukta katkı sağlamak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

"Daha tecrübeliyim ama arzum 6 sene önceki Vedat ile aynı"

Fenerbahçe'de 6 sene önce oynadığı haliyle arasındaki farkı değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Arada tecrübe farkı var. İlk geldiğimde 25 yaşımdaydım. Diğer kulüplere saygısızlık olmasın ama Fenerbahçe'yle ilk defa büyük bir kulübe adım attım. Çok daha tecrübelendim ama isteğim ve arzum 6 sene önceki Vedat ile aynı" ifadelerini kullandı.

"Tedavi sürecim iyi gidiyor"

Topuk Yaylası Kampı'nda yaşadığı sakatlıktan ötürü hazırlık maçlarında forma giyemeyen Muriqi, sakatlığıyla ilgili son durumu, "Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildir. Tabiri caizse saçma bir pozisyonda oldu. Maç olarak tarih belirtmek zor ama tedavi sürecim iyi gidiyor. Sağlık ekibi ve teknik ekiple hep beraber oturup kesin dönüş tarihini netleştireceğiz" şeklinde değerlendirdi.

"La Liga'da gol krallığını ikinci bitirmek gurur verici"

Son olarak Mallorca formasıyla La Liga'da gol krallığını ikinci sırada tamamlamasıyla ilgili de konuşan Vedat Muriqi, "İyi bir sezon geçirdim. La Liga'da dünya yıldızlarıyla sürekli gol krallığında üst sıralarda olmasının dışında geçen sezonun sürprizi diyebiliriz. Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi isimlerin arasında gol krallığını ikinci bitirmek gurur verici. Kendime bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada esas önemli olan şey şampiyonluktur. Hiç gol atmasam ama şampiyon Fenerbahçe olsa yeterlidir. Hem saha içi hem de saha dışında arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışacağım" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muriqi: Fenerbahçe'de Olmak Gurur Verici - Son Dakika

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