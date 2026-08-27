Muriqi: Şampiyonlar Ligi'ne döndük! - Son Dakika
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Muriqi: Şampiyonlar Ligi'ne döndük!

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Vedat Muriqi, Lyon galibiyetine dair gururunu ve Fenerbahçe camiasına mesajını paylaştı.

FENERBAHÇE'NİN Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, "Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Bu kadar yıl sonra dünya devlerini Kadıköy'e getirmek, Şampiyonlar Ligi müziğini tekrar dinletmek çok gurur verici. Bütün Fenerbahçe camiasına ve bütün ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muriqi, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çok gururlu olduklarını belirten Muriqi, "Çok mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz. Bu kadar yıl sonra dünya devlerini Kadıköy'e getirmek, Şampiyonlar Ligi müziğini tekrar dinletmek çok gurur verici. Bütün Fenerbahçe camiasına ve bütün ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

'BASKININ LYON'DA OLDUĞUNU BİLİYORDUK'

Konyaspor maçının ardından kısa sürede kenetlendiklerini belirten Vedat Muriqi, "Aslında Konyaspor maçından sonra çok fazla çalışma fırsatı bulamadık. Ama gerçekten 2-3 günde takım çok kenetlenmişti. Zaten çok kaliteli ve tecrübeli bir kadroya sahibiz. Böyle maçları kariyerinde belki yüzlerce kez oynamış adamlarımız vardı. Yeni transferler aynı şekilde öyle. Bunun üstesinden geldik. Baskının Lyon'da olduğunu biliyorduk. Maça da çok iyi başladık. İkinci yarı evet biraz düştük. Onlar da attıkları golle özgüvenini geri getirdi. Futbol şansımız da bizim yanımızdaydı. Önemli olan sonuç. Mutluyuz. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık" ifadelerinde bulundu.

'HEM BİREYSEL OLARAK HEM DE TAKIM ANLAMINDA ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Kosovalı santrfor, her geçen maç kendisini daha iyi hissettiğini ve bundan sonrası için umutlu olduğunu ifade etti. Vedat Muriqi, "Mutluyum açıkçası. Daha ikinci idmanda çok talihsiz bir sakatlık geçirdim. O yüzden sezon başını geçiremedim. Hazırlık maçı oynayamadım. Maçlarda oynaya oynaya kendimi bulacağım. O yüzden bu sakatlıklara rağmen çok zor maçlar oynadım. Ona rağmen toparladığımı düşünüyorum. Artık inşallah bundan sonrasında hem bireysel olarak hem de takım anlamında çok daha iyi olacağız" dedi.

'BAŞKANIMIZ GELDİ, HEP BİRLİKTE KUTLADIK'

Lyon galibiyetinin ardından soyunma odasında yaşanan büyük sevinci anlatan 32 yaşındaki tecrübeli golcü, taraftar desteğine de özel parantez açtı. Muriqi, "Çok mutluyduk vallahi. Sesimiz de kesildi. Herkes bağırıp çağırıyordu. Başkanımız geldi, hep birlikte kutladık. Taraftar da muhteşemdi. Lyon taraftarı normalde Avrupa'da zaten ateşli olmasıyla bilinir ama bizim taraftarın sesi daha çok çıkıyordu. Buraya gelen herkese, televizyondan bize destek olan, dua eden herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. İnşallah böyle devam" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Vedat Muriqi, Fenerbahçe, Lyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muriqi: Şampiyonlar Ligi'ne döndük! - Son Dakika

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