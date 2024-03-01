Muş 1984 Muşspor\'a Para Cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muş 1984 Muş spor'a ceza verdi.
Muş 1984 Muşspor Kulübü, Bursa Yıldırım spor maçı sonrası taraftarın neden olduğu saha olaylarında 14 bin TL para cezasına çaptırıldı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım Spor maçında Muşspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin TL para cezası verilirken, Bursa Yıldırım Spor teknik direktörüne de 1 maç men ve para cezası verildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yapılan açıklamada, "Muş 1984 Muşspor Kulübünün, 25.02.2024 tarihinde oynanan Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım Spor TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Bursa Yıldırım Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Murat Gündoğdu'nun, 25.02.2024 tarihinde oynanan Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım Spor TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 4 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi. - MUŞ
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