Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu

12.06.2022 16:51
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), evinde karşılaştığı Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na 83-54 mağlup oldu.

Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK), evinde karşılaştığı Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na 83-54 mağlup oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'de mücadele eden iki takım, Muş Spor Salonu'nda karşılaştı. Çekişmeli geçen müsabakayı konuk ekip Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 79-66 skorla kazandı. Ligin son maçını oynayan Ordu Büyükşehir Belediyesi Sağlıklı Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, kupayı alarak Basketbol Süper Lig'ine yükseldi. Müsabakayı, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve federasyon yetkileri ile sporseverler takip etti. - MUŞ

Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu
Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ordu Büyükşehir Belediyesi, basketbol, gençlik, Muş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş BESK, basketbol maçında Ordu'ya mağlup oldu - Son Dakika
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