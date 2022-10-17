Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından dört grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Muş haberi... Samsunspor, Muş 1984 Muşspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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