Muş Karatecilerinden Tarihi Başarı

17.08.2025 14:18
Muşlu karateciler Anadolu Yıldızlar Ligi'nde bireysel ve takım halinde madalya kazandı.

Konya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Türkiye Finalleri'nde Muşlu karateciler tarihi bir başarıya imza atarak hem bireysel hem de takım halinde önemli dereceler elde etti.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde, Milli Karate Antrenörü Aydan Ferhatoğlu ve Karate Antrenörü Yakup Ferhatoğlu gözetiminde hazırlanan sporcular, zorlu müsabakaların ardından kürsüye çıkmayı başardı. Bedirhan Ümit, Mert Ali Gelmez ve Muhammet Kerim Karakaya Türkiye ikinciliği elde ederken, Bahadır Polat ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Bu sonuçlarla Muş kafilesi, takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde ederek kente büyük bir gurur yaşattı.

Karate Antrenörü Yakup Ferhatoğlu, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süredir verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Sporcularımız sadece kendi gayretleriyle değil, aynı zamanda Muş'un spordaki yükselen potansiyelini temsil ederek kürsüye çıkmıştır. Bu başarı bizlere gelecek yıllarda daha büyük hedeflere koşacağımızı göstermektedir" dedi.

Ferhatoğlu, gençlerin elde ettiği derecelerin ahlaki ve disiplinli bireyler olarak yetişmeleri açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç'a sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İHA

