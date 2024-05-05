Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Muş'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Muş\'ta 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Muş'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu büyük bir katılımla gerçekleşti. Etkinlikte sağlıklı yaşamın ve sporun önemi vurgulandı. Tur'a yaklaşık 200 bisikletçi katıldı ve Lale Vadisi Parkı'ndan başlayarak 8 kilometre yol kat edildi. Yeşilay Derneği Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin, etkinliğe destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

05.05.2024 19:15
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Muş'ta "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu, Muş'ta büyük bir katılımla gerçekleşti. Yaklaşık 200 bisikletçinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşamın ve sporun önemine dikkat çekildi. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Muş ayağı Vali Yardımcısı Cihat Abukan'ın katımıyla gerçekleştirildi.

"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Lale Vadisi Parkında Tur'a başlayan bisikletçiler yaklaşık 8 kilometre yol kat etti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, bisiklet tutkunları yarışın keyfini yaşadılar.

11. Yeşilay Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, sağlıklı yaşamın vurgulandığı etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. 11. Yeşilay Bisiklet Turunda sağlıklı yaşamın ve sporun önemine vurgu yaparak, bisiklet tutkunlarını bir araya getirdiklerini söyleyen Vali Yardımcısı Abukan, "Bugün sadece ülkemizin değil dünyanın gururu sivil toplum kuruluşumuz Yeşilay'ımızın yaptığı 81 ilde eş zamanlı 11. bisiklet turumuzu gerçekleştirdik. Burada gördüğünüz gibi 200'e yakın öğrencimiz katıldı. Üniversitemizle, Yeşilay'ımızla, valiliğimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir organizasyonu gerçekleştirdik. Yeşilay'ımız biliyorsunuz amacını toplumda zararlı bağımlılıkla mücadele eden bir kuruluş. Biz de bunları destekliyoruz. Yeşilay sadece zararlı bağımlılıkla değil, aynı zamanda insanları buradan kurtararak hem ahlaki hem de kültürel olarak güzel gelişimlere katkı sağlıyor. Lale Vadisi Parkı'ndan başlayarak üniversitemize kadar 8 kilometre yol kat ettik" dedi.

Yeşilay Bisiklet Turu'na katılan bisikletçiler, etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yeşilay Derneği Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin, "Ülke genelinde eş zamanlı olarak başlayan 11. sağlıklı yaşam için pedalları çevirdik. Ciddi anlamda bir katılım sağlandı. Burada bize destek çıkan ve katılım sağlayan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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