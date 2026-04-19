Muş\'ta Kriket Müsabakaları Başladı

19.04.2026 16:38
Muş'ta 7 ilden 350 sporcunun katıldığı Okul Sporları Kriket bölge müsabakaları başladı.

Muş'ta "Okul Sporları Genç Kız-Erkek Kriket" bölge müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda, şehir stadyumu yanındaki sentetik sahada düzenlenen ve 5 gün sürecek müsabakalara 7 ilden 350 sporcu katıldı.

Türkiye Ragbi Federasyonu Kriket Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Ergin Acet, bölge müsabakalarına 12 erkek ve 12 kız takımının katıldığını söyledi.

Farklı illerden takımların kente geldiğini belirten Acet, şunları kaydetti:

"Kriket müsabakaları Muş'ta ilk kez yapılıyor. Halkın da ilgisini çeken, yeni gelişmekte olan bir branş. 5 gün içinde müsabakaları tamamlamayı planlıyoruz. Muş dışında Konya, Uşak ve Sivas'ta da müsabakalar yapılıyor. Buradan başarı elde edecek ilk üç takım, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. Genç sporcuların sergilediği mücadeleler izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Takımların ortaya koyduğu azim ve performans, müsabakaların çekişmeli geçeceğinin sinyalini veriyor."

Batman Spor Lisesi'nden katılan 12. sınıf öğrencisi Şeyda Gül Öztürk ise "Buradan dereceyle çıkarsak Türkiye finallerine katılacağız. Hedefimiz bu branşta Türkiye birincisi olmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.

Kaynak: AA

