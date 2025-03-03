Muş'ta Satranç Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Spor

Muş'ta Satranç Turnuvası Heyecanı

Muş'ta 3 kategoride 224 sporcu ile satranç turnuvası başladı, 7 Mart'a kadar sürecek.

03.03.2025 17:56
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- Muş'ta satranç turnuvası heyecanı başladı

MUŞ - Muş'ta 3 kategoride 224 sporcunun katılımıyla başlayan satranç turnuvasında mücadeleler bugün başladı.

Muş'ta, Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilciliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen satranç turnuvası başladı. 224 sporcunun katılımıyla gerçekleşen turnuva 7 Mart Cuma gününe kadar devam edecek. 2024-2025 eğitim öğretim okul sporları kapsamında Muş Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 farklı kategoride mücadele ediliyor. Turnuvaya, küçüklerde 15, yıldızlarda 13 ve gençlerde 28 olmak üzere toplam 56 takım katılıyor. Sporcular, şampiyonluk için kıyasıya rekabet ederken, satranç tutkunları da turnuvaya büyük ilgi gösteriyor. Satrancı Muş'a, ilçelerine ve tüm köylerine yaymaya ve sevdirmeye çalıştıklarını söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilcisi Muhsin Gök, "Bugün Muş'ta başlayan turnuva, 7 Mart Cuma gününe kadar sürecek. Turnuva küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 ayrı grup şeklinde olacak. Bu gruplarda kızlar ve erkekler ayrı ayrı katılım sağlayabilirler. Turnuvaya 56 takım katıldı. Her takım da 4 kişi olmak üzere toplam 224 oyuncu mücadele edecek. Bu katılım çok ciddi ve bizim için mükemmel bir katılım. Satrancı Muş'a, ilçelerine, köylerine ve her tarafa bir şekilde yaymak ve sevdirmeye çalışıyoruz. Turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu Muş İl Temsilciliği ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü beraber organize ediyor" dedi.

Satranç turnuvasına katılan öğrencilerden Rumeysa Demir, "Satranç benim için bir zeka oyunudur. Çok sevdiğim oyunlardan birisidir. Arkadaşlarımızla birlikte buraya katıldık. Arkadaşlarımızla konuşarak oyun planımızı belirledik. Takımımız çok iyi sonuçlar aldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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