Muş U12 Şampiyonu: Muş İdman Yurdu - Son Dakika
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Muş U12 Şampiyonu: Muş İdman Yurdu

Muş U12 Şampiyonu: Muş İdman Yurdu
24.07.2025 15:32
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Muş'ta U12 il şampiyonası finalinde Muş İdman Yurdu, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Muş'ta U12 il şampiyonası, nefes kesen bir finalle sona erdi. Gençlerbirliği ile Muş İdman Yurdu arasında oynanan final mücadelesinde kazanan taraf 2-1'lik skor ile Muş İdman Yurdu oldu.

Gençlerbirliği ile Muş İdman Yurdu arasında oynanan U12 il şampiyonluğu final karşılaşmasında gülen taraf 2-1'lik skorla Muş İdman Yurdu oldu. Akşam saatlerinde oynanan bu heyecan dolu karşılaşma ile birlikte Muş'ta ilk defa resmi bir maç akşam oynandı. Final karşılaşması, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Zafer Sentetik Sahası'nda, akşam saatlerinde oynandı. Maçı Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç ile sporcu aileleri takip etti. Muş'ta hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle akşam oynanan karşılaşma saha ışıklandırması ile ilk defa gerçekleştirildi.

Müsabaka sonunda düzenlenen törende, şampiyon takıma kupası Vali Yardımcısı Abukan ile Muş Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç tarafından takdim edildi.

Vali Yardımcısı Cihat Abukan, kupa töreni sonrasında yaptığı konuşmasında, "Gençlerimiz büyük bir gayretle mücadele etti. Bu tür organizasyonlar, çocuklarımızın sporla buluşmasına vesile oluyor. Bu akşam kazanan dostluk oldu, Muş oldu" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Yusuf Kılıç ise yaptığı açıklamada, "Her yaş grubunda bu tür organizasyonları düzenlememize imkan sağlayan altyapımız sayesinde, Muş'ta spor artık hayatın bir parçası haline geldi. Muş'ta bu yaş kategorisinde ilk defa akşam saha ışıklandırması ile maç oynandı. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. İlimizde gençlerimizin gelişiminde sporun etkisi daha çok hissettirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muş U12 Şampiyonu: Muş İdman Yurdu - Son Dakika

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