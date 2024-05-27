Muslera: 13 senede 17 kupam var, hayallerimizi gerçekleştirdik

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Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, iki sene üst üste şampiyon olduklarını hatırlatarak, "13 senede, 17 kupam var. Hayallerimizi buna odaklı çalışıyoruz. Hazirandan beri maçlara çıkıyoruz, büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda kırılabilecek bütün rekorları kırdık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, "Takım arkadaşlarımı, başkanımı, yönetim kurulu üyelerini, teknik ekibi ve çalışanları kutluyorum. Bu çok çok önemli. İki sene üst üste şampiyon olduk. 13 senede, 17 kupam var. Hayallerimizi buna odaklı çalışıyoruz. Hazirandan beri maçlara çıkıyoruz, büyük maçlar oynadık. Bunların hepsinin sonucunda kırılabilecek bütün rekorları kırdık. Bu kulüp de bunu hak ediyor" diye konuştu.

Kupa almanın önemli olduğunu söyleyen Muslera, "Beşiktaş çok önemli bir kupa aldı. Kupa almak önemli bir şey. Biz de ligi kazandık. Kupa kutlanır tabiiki. Şimdi dinleneceğiz. Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Şu anda mutluyuz. 2011'de geldiğim zaman bu kulübün ne kadar büyük kulüp olduğunu ve şampiyonluklar için mücadele ettiğini söylemiştim" şeklinde konuştu.

Futbolun 3 sonucu olduğunu hatırlatan deneyimli eldiven, "Geçen hafta en iyimizde değildik. Onu söylemek lazım. Maçı kaybettik. Sezonun tamamını etkileyecek bir şey değil. Biz rekorlar kırdık. Sonucu tek bir maç almaz, bunu göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera ayrıca Türkçe olarak, 'Mauro Icardi'yi tebrik ediyorum gol kralı oldu. Galatasaray taraftarı kutlu olsun' dedi. - KONYA