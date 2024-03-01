Muslera, Beşiktaş'a karşı 26 derbide görev aldı - Son Dakika
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Muslera, Beşiktaş'a karşı 26 derbide görev aldı

Muslera, Beşiktaş\'a karşı 26 derbide görev aldı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı oynanan 26 derbi maçında görev aldı. Muslera, bu maçlarda 13 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de 26 maçta görev alan Muslera, kalesinde 15 gol gördü ve 13 maçta gole izin vermedi.

01.03.2024 11:03  Güncelleme: 11:03
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Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı 26 derbide görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu önemli müsabaka öncesinde sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimlisi olarak yer alıyor. 2011 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara transfer olan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 25'i Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 26 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 13 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de kaybetti. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

37 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de bu sezon 26 maçta görev alırken, kalesinde 15 gol gördü. Muslera ayrıca 13 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı konumuna bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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