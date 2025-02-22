Muslera, Fenerbahçe Derbilerinin Tecrübeli İsimlerinden - Son Dakika
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Spor

Muslera, Fenerbahçe Derbilerinin Tecrübeli İsimlerinden

Muslera, Fenerbahçe Derbilerinin Tecrübeli İsimlerinden

Fernando Muslera, Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde en deneyimli oyuncu olarak öne çıkıyor.

22.02.2025 12:01
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Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 32 derbiyle takımının en deneyimli oyuncusu olarak yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, pazartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak dikkat çekiyor.

2011 yılında takıma katılan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 27'si Süper Lig, 4'ü TFF Süper Kupa ve 1'i Türkiye Kupası finali olmak üzere 32 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Muslera ayrıca kariyerinde en çok da Fenerbahçe'ye karşı oynadı.

Fernando Muslera'nın görev aldığı Fenerbahçe derbilerinde sarı-kırmızılılar, 1'i hükmen olmak üzere toplam 13 kez sahadan galip ayrılırken, 9 defa da mağlup oldu. 10 mücadele ise berabere sona erdi. Tecrübeli kaleci, oynadığı 32 derbide 14 kez de kalesini gole kapattı.

38 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de 22 müsabakada görev aldı ve kalesinde 23 gol gördü. Fernando Muslera, 6 maçta ise gol yemedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında AZ Alkmaar ile oynanan maçta Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde Ziraat Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra, sakat olduğu dönemler, sakatlık sonrası rehabilitasyon süreci ve kart cezası dışında ilk kez yedek kulübesinde yer aldı. Muslera'nın yerine oynayan Günay Güvenç ise gösterdiği performansla takdir topladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbide hangi kalecisine görev vereceği merakla bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Muslera, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera, Fenerbahçe Derbilerinin Tecrübeli İsimlerinden - Son Dakika

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