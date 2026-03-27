Muslera\'nın 4 yıllık hasreti bu akşam sona eriyor

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, yaklaşık 4 yıllık aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na geri dönmüştü.

İNGİLTERE MAÇINDA SAHADA OLACAK

Uruguay Milli Takımı, bu akşam hazırlık maçında Wembley'de İngiltere'nin konuğu olacak. Uruguay basınındaki habere göre; Fernando Muslera, zorlu karşılaşmaya kaptan olarak çıkacak ve takımının kalesini koruyacak.

HAZİRAN 2022'DEN BERİ BİR İLK

Haberde, 39 yaşındaki deneyimli kalecinin böylece Haziran 2022'den bu yana ilk kez milli takımın kalesine geçeceği vurgulandı.

DEV MAÇ SAAT 22.45'TE

Dünya Kupası öncesinde Wembley'de oynanacakİngiltere ile Uruguay arasındaki dev maç maç saat 22.45'te başlayacak.