Muslera, Young Boys maçında sakatlandı - Son Dakika
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Muslera, Young Boys maçında sakatlandı

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Young Boys maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

22.08.2024 00:20
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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Young Boys maçında sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların file bekçisi Muslera, 45+6. dakikada Monteiro'nun girdiği pozisyonda açıyı kapatmak için kalesinden çıktı. Pozisyonun sonucunda ikili mücadelede aldığı darbe neticesinde sakatlanan tecrübeli eldiven, maça devam edemedi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Muslera'nın yerine Günay Güvenç kaleyi korudu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muslera, Young Boys maçında sakatlandı - Son Dakika

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