Bornova\'da dama heyecanı: Muşlu Ahmet Tokmak üçüncü oldu

MUŞ (İHA) – İzmir'in Bornova Belediyesi ile Ege Damacılar Derneği iş birliğinde düzenlenen 5. Bornova Uluslararası Türk Daması Turnuvası'nda Muşlu Ahmet Tokmak üçüncülük elde etti.
Bornova Belediyesi ile Ege Damacılar Derneği iş birliğinde düzenlenen 5. Bornova Uluslararası Türk Daması Turnuvası tamamlandı. Türkiye'nin farklı illerinden toplam 120 damacının katıldığı organizasyonda dereceye giren isimler belli oldu.
Turnuvada yarışmacılar, gün boyu süren karşılaşmalarda şampiyonluk için mücadele etti. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda Rahmi Ekrem 7.5 puanla birinci olurken, aynı puana sahip Faik Yıldız ikinci sırada yer aldı. Muşlu dama oyuncusu Ahmet Tokmak ise 7 puan toplayarak turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Yoğun katılımın olduğu turnuva, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - MUŞ
