Muşlu Hakem Ramazan Konak, İstanbul U17 ve Youth Open 2024 Turnuvasında Görev Yapacak

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10 farklı ülkeden yaklaşık 250 kadın ve erkek sporcunun katılacağı 'İstanbul U17 ve Youth Open 2024' turnuvasında Muşlu hakem Ramazan Konak görev yapacak.

Muş'un başarılı ulusal hakemi Ramazan Konak, Avrupa Badminton Federasyonu ile Türkiye Badminton Federasyonu tarafından düzenlenen İstanbul U17 Open ve Youth Open 2024 turnuvasında görev alacak. 11-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek olan turnuvada 10 farklı ülkeden yaklaşık 250 kadın ve erkek sporcu katılım gösterecek. 2010 yılından beri badminton branşında hakemlik yapan Konak, bugüne kadar birçok uluslararası turnuvada görev aldı.

Öte yandan Muş'tan 7 sporcu ve 2 çalıştırıcının Türkiye'yi temsilen turnuvaya katılacağı belirtildi. - MUŞ