Muşlu Karateciler 10 Madalya İle Turnuvaya Damga Vurdu - Son Dakika
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Muşlu Karateciler 10 Madalya İle Turnuvaya Damga Vurdu

Muşlu Karateciler 10 Madalya İle Turnuvaya Damga Vurdu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Karate Turnuvasına katılan Muşlu karateciler 10 madalya alarak turnuvaya damga vurdu. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Karate Federasyonu Ümit Genç U21 Teknik Kurul Üyesi Aydan Ferhatoğlu ile eşi karate antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu gözetiminde çalışmalarına devam eden karate takımı bir turnuvadan daha madalyalarla döndü. Muşlu karateciler Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen turnuvadan 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile dönerek Muş'a gurur yaşattılar.

22.07.2024 16:31
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Karate Turnuvasına katılan Muşlu karateciler 10 madalya alarak turnuvaya damga vurdu.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Karate Federasyonu Ümit Genç U21 Teknik Kurul Üyesi Aydan Ferhatoğlu ile eşi karate antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Yakup Ferhatoğlu gözetiminde çalışmalarına devam eden karate takımı bir turnuvadan daha madalyalarla döndü. Muşlu karateciler Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen turnuvadan 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile dönerek Muş'a gurur yaşattılar.

Takımla birlikte Gemlik'e giden karate antrenörü ve karate il temsilcisi Yakup Ferhatoğlu, kentte karate sporuna ilginin her geçen gün daha da arttığını söyleyerek, "İlimizde karate sporuna ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Bu kapsamda şu anda bünyemizde yüzlerce sporcu bulunuyor. Eşim Karate Federayonu Ümit Genç U21 Teknik Kurul Üyesi Aydan Ferhatoğlu ile birlikte Muş'tan çok sayıda sporcuyu gerek ulusal gerekse uluslararası turnuvalara götürerek tecrübe kazanmalarını ve gelecekte milli takımımızda ülkemiz adına Avrupa'da ve dünyada yarışmalara hazırlıyoruz" dedi.

Son olarak Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Karate Turnuvasına katılarak 10 madalya aldıklarını ifade eden Ferhatoğlu, "19 sporcu ile katıldığımız turnuvadan 10 madalya ile dönüyoruz. Bunun yanında yine şansız bir şekilde son anda madalya kaçıran sporcularımız oldu. İki genç sporcumuz kendi kategorilerinde tüm rakiplerini geride bırakarak final maçına çıktılar ve altın ile gümüş madalya aldılar. Bu bizim için son derece önemlidir. Madalya alan 10 sporcumuzun 3'ü kız, 7'si erkektir. Özelikle kız sporcularımızın başarısı her geçen gün artarak devam ediyor. Ben ve eşim kendimize ve sporcularımıza bir hedef belirledik ve o yolda yürümeye devam ediyoruz. Bu turnuvada 10 madalya kazandık ama 15 madalya alabilirdik. Dediğim gibi bazı sporcularımız şansız bir şekilde madalya alamadılar. Tüm sporcularımızı ve velilerimizi kutluyorum. Çok kıymetli maçlar oldu. Madalya almayan birçok sporcumuz da çok güzel maçlar yaptılar. Şimdi önümüzde başka turnuvalarda var. İnşallah onlara da katılarak ilimizi hep yaptığımız gibi başarı ile temsil edeceğiz" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muşlu Karateciler 10 Madalya İle Turnuvaya Damga Vurdu - Son Dakika

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