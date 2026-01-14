Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Cristiano Ronaldo'nun futbolu bıraktıktan sonra Portekiz'de yaşamayı planladığı lüks malikâne, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekti. A Bola'nın aktardığı detaylar, dünya yıldızının nasıl bir yaşam alanı hazırladığına dair çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

35 MİLYON EUROLUK DEV YATIRIM

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'de inşa ettirdiği malikânenin değerinin yaklaşık 35 milyon euro olduğu belirtildi. Yapım sürecinin ise 3 yıl sürdüğü aktarıldı.

8 YATAK ODASI, HER ODAYA ÖZEL BANYO

Malikânede toplam 8 yatak odası bulunuyor. Her odanın kendine ait banyosunun olduğu belirtilirken, banyolarda saf altından yapılmış muslukların yer aldığı ifade edildi.

LÜKS DONANIMLAR DİKKAT ÇEKİYOR

A Bola'nın haberine göre malikânede açık ve kapalı yüzme havuzları, tam donanımlı bir spor salonu ve özel bir sinema salonu bulunuyor. Ayrıca Ronaldo'nun özel plaj erişimine sahip olduğu da aktarıldı.

GİZLİ YER ALTI TÜNELİ DETAYI

Malikânenin en dikkat çekici unsurlarından birinin ise gizli yer altı tüneli olduğu belirtildi. Bu detay, Portekiz basınında büyük ilgi uyandırdı.