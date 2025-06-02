Muşspor, Fatih Çardak ile devam kararı aldı

TFF 3. Lig'de play-off finalinde Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ederek 2. Lig'e yükselen Muşspor, teknik direktörü Fatih Çardak ile yola devam kararı aldı.

Muşspor, 2024-2025 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan teknik direktör Fatih Çardak ve ekibiyle yola devam etme kararı aldı. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz ve yönetim kurulu, yeni sezon için Çardak ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz tarafından yapılan açıklamada, teknik ekibin şampiyonluk sürecindeki katkılarına dikkat çekilerek, "Şampiyonluğumuzun mimarlarından olan teknik ekibimizle yeni sezonda da hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle daha güçlü ve inançlı bir Muşspor için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - MUŞ