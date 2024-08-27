Muşspor FK, Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Muşspor FK, Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına başladı

Muşspor FK, Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına başladı

Muşspor FK, TFF 3. Lig'in ilk maçında Kahramanmaraşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Yavuz İncedal yönetiminde çalışmalarını sürdüren Muşspor, oyuncularının performansından ve morallerinden memnun olduğunu belirtti.

27.08.2024 20:39
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Muşspor FK, TFF 3. Lig'in ilk maçında Kahramanmaraşspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanan Muşspor, kadrosuna kattığı oyuncularla gözünü TFF 2. Lig'e dikti. Teknik Direktör Yavuz İncedal yönetimde çalışmalarını sürdüren Muşspor, 8 Eylül'de oynayacağı Lig'in ilk maçı olan Kahramanmaraşspor maçı hazırlıklarına başladı. 1071 Spor Kompleksinde bulunan antrenman sahasında çalışmalara başlayan Muşspor'da, teknik heyet ve futbolcuların moralinin iyi olduğu gözlemlendi.

Oyuncularının performansından ve morallerinden memnun olduğunu belirten İncedal, Kahramanmaraşspor maçı için hazırlıklarına başladıklarını söyleyerek, "Birinci etap burada, ikinci etap Kartepe'de ve üçüncü etap müsabaka dönemi. Öncelikle Valimiz önderliğinde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ve çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum. Bize gerçekten çok güzel bir çalışma ortamı sundular; sahaların durumu, antrenman yerleri ve ilgileri mükemmeldi. Artık bundan sonraki dönemler tamamen müsabaka dönemine girerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu bölümde genellikle hücum ve savunma çalışmaları, daha çok taktiksel çalışmalar ve duran top organizasyonları üzerinde yoğunlaşacağız. Eğer cumartesi günü bir hazırlık maçı yapabilirsek, yakın bir yerden bir takım bulmaya çalışacağız. Son bir hazırlık maçımızla takımımızın son durumunu görmek istiyoruz, fakat şu anda bu konuda araştırma yapıyoruz. Eğer uygun bir takım bulamazsak, kendi aramızda çift kale maçlarla devam edeceğiz. Çalışmalarımız gayet iyi ilerliyor. Oyuncularımın performansını görüyorsunuz; çok istekli ve arzulular. Sanki yarın bir gün sahaya çıkacaklarmış gibi hazırlanıyorlar" dedi.

Ligde şampiyonluğu hedeflediklerini söyleyen Teknik Direktör İncedal, "Geçen seneden kalan çok değerli oyuncularımız var ve bu sene aramıza katılan genç, kendilerini kanıtlamış yeni oyuncular da var. Takım olarak iyi kaynaşıyoruz ve takım karakteri yavaş yavaş oturuyor. Oyun karakterimizin tam olarak oturması biraz zaman alacak, bu hemen olacak bir şey değil, ama bu yönde yoğun çalışmalar yapıyoruz. Grubumuza gelince, gerçekten 5-6 tane başarılı olmak isteyen takım var. Bu takımlardan biri de biziz. Biz de bu mücadelenin içinde olmak ve başarılı takımlar arasında yer almak istiyoruz. Ligimizde gerçekten güçlü; takımlar var. Oyuncularının karakterini yükseltmek için ekonomik olarak da çaba sarf etmek zorunda kalıyorlar. Ama sonuçta bu bir yarışma ve bu yarışmada en iyisi olmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm takımlara başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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