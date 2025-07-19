Muşspor\'un Başarısı Kutlandı

Vali Avni Çakır, 31 yıl sonra TFF 2. Lig'e yükselen Muş spor'un antrenmanını izledi, takımın başarısını kutladı ve şehri birlik içinde destek olmaya çağırdı.

Muş Valisi Avni Çakır, 31 yıl aradan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'e yükselen Muşspor'un antrenmanını 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'ndeki Muş Şehir Stadyumu'nda takip etti. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, Teknik Direktör Fatih Çardak ve futbolcularla bir araya gelen Vali Çakır, takımın başarısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çakır, oyunculara tatlı ikram ederek moral verdi.

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Avni Çakır, Muşspor'un 31 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselmesinin, şehrin spor tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Çakır, "Muş, gerçekten de çok büyük bir iş başardı. Netice burası 120 bin nüfuslu, Doğu Anadolu'da mütevazı bir şehir. Yani üçüncü ligde, şampiyonluğu kucaklayacak bir takım oluşturmak ve ikinci ligde de kesinlikle şu an Muşspor, ikinci ligde de daha sezon başlamadan bile iddialı takımlar arasına girdi" dedi.

"Hocamıza da teşekkür ettik çünkü geldiği günden itibaren takıma bir kimlik kattı"

Bu başarıyı elde etmek için büyük bir emek gerektiğinin altını çizen Vali Çakır, "O yüzden ben tekrar bu şampiyona en büyük katkılardan dolayı kulüp Başkanı Fatih Cengiz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Burada böylesine güçlü bir takım kurmak ve bu takımı sorunsuz bir şekilde sezon sonunda ligin sonuna ulaştırmak kolay bir iş değil. Hocamıza da teşekkür ettik çünkü geldiği günden itibaren takıma bir kimlik kattı. Oyuncular da sahada çok güzel mücadele ettiler" diye konuştu.

Muş halkının spora olan düşkünlüğünü ve şehirdeki spor kültürünü önemsediğini belirten Çakır, "Muş bir spor şehri. Halkı spora çok düşkün ve sporcuları çok seviyor. Şehir dışarıdaki algının ötesinde; burası kesinlikle bir sporcu ve memur şehri. Geçmiş yıllarda yapılan yatırımlarla her alanda çok ciddi bir aşama kaydetti" ifadelerini kullandı. Dışarıdan gelen sporcuların da şehirde rahat ettiğine dikkat çeken Çakır, bürokratlar olarak takımın arkasında güçlü bir birlik ve beraberlik oluşturduklarını anlatarak, "Fatih başkan bizden bir kuruş para istemedi. Biz de yağmur, çamur demeden stattaki yerimizi aldık. Bir şampiyonluk sadece parayla olmaz. Futbolcu ve seyircinin de olması lazım, yani şehrin arkasında olması lazım. Tüm bileşenlerin o başarı halkasına kenetlenmesi gerekir. Muş bunu başardı" dedi.

Final maçındaki atmosferi anlatan Vali Çakır, "Maç başlamadan biz kazanmıştık aslında. 15-20 bin kişilik müthiş coşkulu taraftarıyla, kulüp başkanıyla, milletvekiliyle ve bürokratlarıyla sahadaydı. Rakip Balıkesirspor ise birinci lig tecrübesi yaşamış çok büyük ve kaliteli bir takım. Ama psikolojik olarak biz çok güçlüydük ve bu kenetlenme, şampiyonluğu getirdi" ifadelerini kullandı. Ancak işin bundan sonra daha da zorlaştığını vurgulayan Vali Çakır, "2. Lig, üst ve çok daha zorlu bir lig. Muşspor, geçen yılki oyunun üzerine mutlaka çıkmalı. Destekler kesinlikle artırılmalı ve fedakarlıklar başlamalı" dedi.

"Artık maçlara biletle girme dönemi başlamalı"

Finansal açıdan güçlü bir takım oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Çakır, "Yönetim geçen yıl işin altından kalktı ancak bu yıl taraftarlar ve Muşlular olarak hepimizin destek vermesi gerekiyor. Artık maçlara biletle girme dönemi başlamalı" çağrısında bulundu.

Son olarak bir seferberlik başlatacaklarını açıklayan Vali Çakır, "Buradan bir nebze de olsa takımın yükünü alırsak, Muşspor üst liglere çok rahat çıkabilir. İnşallah topyekun bir çalışma olacak ve Muşlular da desteğini verecek" dedi. - MUŞ