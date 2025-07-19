Muşspor'un Başarısı Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Muşspor'un Başarısı Kutlandı

Muşspor\'un Başarısı Kutlandı
19.07.2025 02:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Avni Çakır, Muşspor'un TFF 2. Lig'e yükselişini kutladı ve şehri destek olmaya çağırdı.

Vali Avni Çakır, 31 yıl sonra TFF 2. Lig'e yükselen Muş spor'un antrenmanını izledi, takımın başarısını kutladı ve şehri birlik içinde destek olmaya çağırdı.

Muş Valisi Avni Çakır, 31 yıl aradan sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig'e yükselen Muşspor'un antrenmanını 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'ndeki Muş Şehir Stadyumu'nda takip etti. Kulüp Başkanı Fatih Cengiz, Teknik Direktör Fatih Çardak ve futbolcularla bir araya gelen Vali Çakır, takımın başarısı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Vali Çakır, oyunculara tatlı ikram ederek moral verdi.

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Avni Çakır, Muşspor'un 31 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselmesinin, şehrin spor tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Çakır, "Muş, gerçekten de çok büyük bir iş başardı. Netice burası 120 bin nüfuslu, Doğu Anadolu'da mütevazı bir şehir. Yani üçüncü ligde, şampiyonluğu kucaklayacak bir takım oluşturmak ve ikinci ligde de kesinlikle şu an Muşspor, ikinci ligde de daha sezon başlamadan bile iddialı takımlar arasına girdi" dedi.

"Hocamıza da teşekkür ettik çünkü geldiği günden itibaren takıma bir kimlik kattı"

Bu başarıyı elde etmek için büyük bir emek gerektiğinin altını çizen Vali Çakır, "O yüzden ben tekrar bu şampiyona en büyük katkılardan dolayı kulüp Başkanı Fatih Cengiz ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Burada böylesine güçlü bir takım kurmak ve bu takımı sorunsuz bir şekilde sezon sonunda ligin sonuna ulaştırmak kolay bir iş değil. Hocamıza da teşekkür ettik çünkü geldiği günden itibaren takıma bir kimlik kattı. Oyuncular da sahada çok güzel mücadele ettiler" diye konuştu.

Muş halkının spora olan düşkünlüğünü ve şehirdeki spor kültürünü önemsediğini belirten Çakır, "Muş bir spor şehri. Halkı spora çok düşkün ve sporcuları çok seviyor. Şehir dışarıdaki algının ötesinde; burası kesinlikle bir sporcu ve memur şehri. Geçmiş yıllarda yapılan yatırımlarla her alanda çok ciddi bir aşama kaydetti" ifadelerini kullandı. Dışarıdan gelen sporcuların da şehirde rahat ettiğine dikkat çeken Çakır, bürokratlar olarak takımın arkasında güçlü bir birlik ve beraberlik oluşturduklarını anlatarak, "Fatih başkan bizden bir kuruş para istemedi. Biz de yağmur, çamur demeden stattaki yerimizi aldık. Bir şampiyonluk sadece parayla olmaz. Futbolcu ve seyircinin de olması lazım, yani şehrin arkasında olması lazım. Tüm bileşenlerin o başarı halkasına kenetlenmesi gerekir. Muş bunu başardı" dedi.

Final maçındaki atmosferi anlatan Vali Çakır, "Maç başlamadan biz kazanmıştık aslında. 15-20 bin kişilik müthiş coşkulu taraftarıyla, kulüp başkanıyla, milletvekiliyle ve bürokratlarıyla sahadaydı. Rakip Balıkesirspor ise birinci lig tecrübesi yaşamış çok büyük ve kaliteli bir takım. Ama psikolojik olarak biz çok güçlüydük ve bu kenetlenme, şampiyonluğu getirdi" ifadelerini kullandı. Ancak işin bundan sonra daha da zorlaştığını vurgulayan Vali Çakır, "2. Lig, üst ve çok daha zorlu bir lig. Muşspor, geçen yılki oyunun üzerine mutlaka çıkmalı. Destekler kesinlikle artırılmalı ve fedakarlıklar başlamalı" dedi.

"Artık maçlara biletle girme dönemi başlamalı"

Finansal açıdan güçlü bir takım oluşturmanın gerekliliğine dikkat çeken Çakır, "Yönetim geçen yıl işin altından kalktı ancak bu yıl taraftarlar ve Muşlular olarak hepimizin destek vermesi gerekiyor. Artık maçlara biletle girme dönemi başlamalı" çağrısında bulundu.

Son olarak bir seferberlik başlatacaklarını açıklayan Vali Çakır, "Buradan bir nebze de olsa takımın yükünü alırsak, Muşspor üst liglere çok rahat çıkabilir. İnşallah topyekun bir çalışma olacak ve Muşlular da desteğini verecek" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Avni Çakır, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muşspor'un Başarısı Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
Arkadaşları “şaka“ sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti Arkadaşları "şaka" sandı, denize atlayan genç hayatını kaybetti
Suriye’de çatışmalar yeniden başladı Arap aşiretler silahlanarak Süveyda’ya doğru yola çıktı Suriye'de çatışmalar yeniden başladı! Arap aşiretler silahlanarak Süveyda'ya doğru yola çıktı
Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları Maaşta kesinti olacak mı Memurlara tanınan doğum izni hakkının detayları! Maaşta kesinti olacak mı?
28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı 28 ilde DEAŞ operasyonu: 153 terörist yakalandı
Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti Beyaz Saray Trump’ın yakalandığı hastalığı açıkladı Bacaklarındaki şişlik dikkat çekmişti! Beyaz Saray Trump'ın yakalandığı hastalığı açıkladı
İBB’ye yeni operasyon 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor İBB'ye yeni operasyon! 14 şüpheli gözaltına alındı, 4 kişi aranıyor
Oyuncu Mehmet Ali Tuncer’den acı haber Oyuncu Mehmet Ali Tuncer'den acı haber
Meteoroloji’den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 15 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

22:53
Ankara’da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü Sular, evin duvarını patlattı
Ankara'da selin şiddetini en iyi anlatan görüntü! Sular, evin duvarını patlattı
19:59
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
İş makinesinin altında kalan kadın hayatını kaybetti
18:10
Irak’tan tarihi “petrol“ kararı Tamamı devlete verilecek
Irak'tan tarihi "petrol" kararı! Tamamı devlete verilecek
17:59
Bahçeli’den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir
10:45
Çağla Şıkel tatilde coştu Çeşme gecelerinde oryantal şov
Çağla Şıkel tatilde coştu! Çeşme gecelerinde oryantal şov
10:44
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
TOKİ projelerinde yer alan şirket konkordato başvurusu yaptı
10:44
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
Yaban arısı saldırında hayatını kaybetti, eşi acı haberi alınca kalp krizi geçirdi
10:30
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
Kargo görevlisi, 24 yaşındaki genç kadına hayatının şokunu yaşattı
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
09:50
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı, işte istenen ceza
09:49
Yer: İstanbul Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
Yer: İstanbul! Araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken böyle yakalandılar
09:35
CHP’li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
CHP'li Semra Dinçer Meclis kürsüsüne çıplak ayakla çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 02:46:31. #7.13#
SON DAKİKA: Muşspor'un Başarısı Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.