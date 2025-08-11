Mustafa Alperen Aydınlı Türkiye Şampiyonu

Muğlalı sporcu Mustafa Alperen Aydınlı, Karaman'da düzenlenen Türkiye Kupası 6. Etap Bisiklet Yol Yarışı'nda U19 Gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu elde etti.

Geçtiğimiz ay Samsun'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Aydınlı, kısa süre içinde bir üst başarıya imza atarak bisiklet sporundaki yükselişini sürdürdü. Karaman'daki yarışta baştan sona etkili bir performans sergileyen genç sporcu, zorlu parkuru en kısa sürede tamamlayarak rakiplerini geride bıraktı. Türkiye Kupası 6. Etap Bisiklet Yol Yarışı U19 Gençler kategorisinde Türkiye birincisi olan Mustafa Alperen Aydınlı aldığı bu derece ile Türkiye bisiklet camiasında gelecek vadeden genç sporcular arasında konumunu güçlendirdi. - MUĞLA