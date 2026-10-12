Mustafa Ceviz\'le ilk maçına çıkan Fethiyespor, İnegölspor\'a 2-1 yenildi

Mustafa Ceviz'le ilk maçına çıkan Fethiyespor, İnegölspor'a 2-1 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fethiyespor, Mustafa Ceviz ile çıktığı ilk maçta İnegölspor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla 6 maçta 4'üncü yenilgisini alıp 4 puanla haftayı 15'inci sırada tamamladı.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde aldığı 1-0'lık Karacabey Belediyespor yenilgisinin ardından teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırıp eski çalıştırıcısı Mustafa Ceviz'i dümene geçiren Fethiyespor, İnegölspor deplasmanından puansız ayrıldı. Ceviz ile ilk maçına çıkan lacivert-beyazlılar rakibine 2-1 yenilerek alt sıralarda kaldı. Oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazanabilen Fethiyespor, 4'üncü yenilgisini alırken 1 maçını da berabere tamamladı. Fethiyespor, 4 puan toplayıp haftayı 15'inci basamakta bitirdi. Muğla ekibi bu hafta evinde Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: DHA
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