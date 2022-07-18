Mustafa Dalcı: "Bu sezon Ankaragücü için ciddi bir başlangıç olacak" - Son Dakika
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Mustafa Dalcı: "Bu sezon Ankaragücü için ciddi bir başlangıç olacak"

18.07.2022 20:44

Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde lige hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan MKE Ankaragücü, Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde lige hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı ve teknik heyet gözetiminde gerçekleşen antrenmanda, oyuncular ısınma hareketlerinden sonra taktik çalışmalarına başladı. Oyuncuların pozitif yaklaşımlarının kendilerine yardımcı olduğunu söyleyen Teknik Direktör Mustafa Dalcı, "2. etap kamp programını Erciyes'te planladık. Yaklaşık 1 haftadır buradayız. 1 hazırlık maçı oynadık ve her geçen gün birbirimize daha çok alışıyoruz. Yeni bir takımız ve gelişirken değişmeye, değişirken de bu yarışın içerisinde mücadele edecek karakterde ve güçte bir takım oluşturmaya çalışıyoruz. Şu anda oyuncularımız bu anlamda çok pozitif. Biz onlara onlar da bizlere çok yardımcı oluyorlar. Yeni gelen oyuncularımız burayı çok benimsedi ve arkadaşlık çok üst düzeyde diyebilirim. Dolayısıyla iyi şeylerin habercisi olarak değerlendiriyoruz. Son 2 transferimiz var, 1 orta saha ve stoper olarak. Şimdilik transferi de bu şekilde kapatacağız. İdman çalışmalarımız şu anda Erciyes'te çok sağlıklı ve düzgün geçiyor. Ben burayı çok beğendim. Herhalde yan tarafta da 4-5 tane daha saha yapılıyor. Bana göre gerçekten çok güzel bir ambiyansı var ve havası çok iyi" dedi.

"ANKARAGÜCÜ'NE YAKIŞIR BİR TAKIM YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dalcı, bu sezon Ankaragücü'nün asansör takım olmayacağını ve takım için yeni bir başlangıç olacağını söyleyerek, "Ankaragücü büyük bir camia ve bunu herkes biliyor. Bu camiaya doğru işler yapmak gerekiyor. Bu sene bu lige yeni çıktık. Her şeyin farkındayız. Tabi ki Ankaragücü'ne yakışır mücadeleyi vermek, bu takıma her geçen sene temellerini sağlam atabilmek anlayışları içerisindeyiz. Bu ligde çok rahat kalabilen bir takım. Sonra da kendi içerisinde mutlaka yukarıyı hedefleyen bir takım olacaktır. Tabi Avrupa da bizim için çok önemli. Burada en yakın kupa ve kupaya ayrı bir önem vereceğiz. Bu sene gerçekten Ankaragücü'nü daha güçlü, daha sağlam Süper Lig'de asansör takım değil, gerçekten bu ligde güçlü bir camia olarak temsil etmek adına bizim için ciddi bir başlangıç olacak. Bunun temellerini atıyoruz. Dediğimiz gibi yeni bir takım ve yeni oyuncular. Bunlarla birlikte adaptasyon ve güçlü bir takım yapmak kolay değil ama oyuncularımızın dediğim gibi ciddi pozitif davranışları ve burayı kabullenmeleri bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracak. Onlarla iyi bir birliktelik yakaladık diye düşünüyorum. İnşallah bu sene Ankaragücü'ne yakışır bir takım olacağız. Ankaragücü camiası ve taraftarı büyüktür. O formayı giyen her oyuncuyu yüzde 100 koşulsuz destekler. Biz bunu biliyoruz. Tribünlerde onlardan destek istiyoruz. Gerçekten Ankaragücü'ne yakışır bir takım yapmaya çalışıyoruz. Transferimiz de geldiğinde daha güçlü olacağız. Bu sene Ankaragücü'nü seyrederken her anlamda çok mutlu olacaklar ve zevk alacaklar" ifadelerini kullandı.

(Eren Kan - Turan Bulut - İHA)

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Kaynak: İHA

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