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Mustafa Denizli: "Benim bu takıma güvenim sarsılmaz" - Son Dakika

Mustafa Denizli: "Benim bu takıma güvenim sarsılmaz"

30.12.2021 23:59
Mustafa Denizli: "Benim bu takıma güvenim sarsılmaz"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımın gösterdiği mücadeleden dolayı hiçbir zaman güveninin sarsılmayacağını söyledi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımın gösterdiği mücadeleden dolayı hiçbir zaman güveninin sarsılmayacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Altay deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ligin son haftasından sonra kupada da kendilerini bekleyen zorlu bir rakip olduğunu söyleyerek, "Bu turun aşağı yukarı iki takım için de en doğru eşleşmesi diyebiliriz. İki takımdan birinin tur atlaması asla sürpriz olmazdı. Beşiktaş evinde oynamanın avantajını kullandı. Oyun dönerdi şayet, tabii ki pozisyonlar vardı. Biz yeteri kadar pozisyonlara girdik ama şartlar bu akşam bizi isteyip, sonuca ulaşmamıza yetmediğini gördük. Hem yediğimiz golde hem kullanamadığınız pozisyonlarda bunun sıkıntısını yaşadık. Beşiktaş tur atladı, tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında da hem rakiplerine hem Beşiktaş'a başarılar diliyorum" dedi.

"Benim bu takıma güvenim sarsılmaz"

Devre arası transfer sezonunun geç açılacak olmasına değinen Denizli, "Transfer sezonunun geç açılması belki bazı takımları olumsuz etkileyecek. Bizim takımda görev yapan arkadaşlarımdan ciddi bir bölümü bu akşam görev yapmadı. Bazıları da oynayacağımız ilk lig maçında görev yapmayacak. Afrika Kupası'na giden futbolcular var. Hiç bir takımın transfer yapma şansı yok. Biz bu durumu değerlendireceğiz başkan ve yönetimle birlikte. Belli ihtiyaç duyduğumuz bölgeler var, bunları karşılayabilirsek bizim için daha ciddi bir avantaj olur. Fikstürü iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. İlk yarıda zorluk derecesi daha fazla maçlar oynadık. Önceden bir şey söylemek mümkün değil ama benim bu takıma olan güvenim sarsılmaz. Burası yetiştiğim camia. Tabii ki burada ben bulunduğum pozisyon itibarıyla farklı konumdayım. Zorlu bir dönem yaşadık. Uzun süreli bir seri oldu. Bunu telafi edeceğiz. Bu takım böyle mücadele ettiği müddetçe bu zorlukların üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Transfer, Beşiktaş, Denizli, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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