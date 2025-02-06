Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'li sağ bek oyuncusu Mustafa Emre Yalçınkaya'nın Nesine 3. Lig ekiplerinden Edirnespor'a kiralık olarak verildiği bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 22 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Edirnespor kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mustafa Emre Yalçınkaya'nın 2024-2025 futbol sezonu sonuna kadar Edirnespor kulübüne geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Mustafa Emre Yalçınkaya Edirnespor'a Kiralandı - Son Dakika
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