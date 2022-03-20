Mustafa Er: "2-3 galibiyete ihtiyacımız var" - Son Dakika
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Mustafa Er: "2-3 galibiyete ihtiyacımız var"

20.03.2022 19:36

- Mustafa Er: "2-3 galibiyete ihtiyacımız var" Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor galibiyetinin ardından, "2-3 galibiyete ihtiyacımız var. Üstümüzde baskı var ve genç oyuncular bunu daha çok hissediyor.

- Mustafa Er: "2-3 galibiyete ihtiyacımız var"

BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Balıkesirspor galibiyetinin ardından, "2-3 galibiyete ihtiyacımız var. Üstümüzde baskı var ve genç oyuncular bunu daha çok hissediyor. Bütün maçlarımız böyle geçecek" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor'u sahasında 2-1 kazanan Bursaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Er, maçın ardından basın toplantısında konuştu. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Er, "Kazanmamız gerekiyordu ve kazandık. Maça çok tutuk başladık. Ciddi anlamda bir gerginlik vardı. Bunu atamadık ve geriye düştük basit bir golle. Daha sonra bazı değişiklikler yaptık ve seyircinin desteğiyle ikinci yarıda gol bulduk. Kazanılması gereken bir maçtı ve kazandık. Mutluyuz. Arayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2-3 galibiyete ihtiyacımız var. Üstümüzde baskı var ve genç oyuncular bunu daha çok hissediyor. Bütün maçlarımız böyle geçecek. Ben özellikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu olumsuzluklara rağmen takımı desteklediler" ifadelerini kullandı.

Mustafa Er: 2-3 galibiyete ihtiyacımız var
Mustafa Er: 2-3 galibiyete ihtiyacımız var
Mustafa Er: 2-3 galibiyete ihtiyacımız var

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Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 Balıkesirspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 2 Balıkesirspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 0 Balıkesirspor: 1 (İlk yarı sonucu)

Balıkesirspor, Mustafa Er, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Er: '2-3 galibiyete ihtiyacımız var' - Son Dakika


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