Mustafa Er: "Hafife alma gibi bir lüksümüz yok" - Son Dakika

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Spor Toto 1. Lig'de bu hafta oynayacakları Balıkesirspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde antrenman öncesi konuşan Er, "Bu süreci iyi değerlendirdik. Balıkesirspor maçı çok zor olacak. 10 maçın belki de en zorlarından bir tanesi olacak. Hafife alma gibi bir lüksümüz olamaz. Hem saha içi hem saha dışı bir çok adımı attık. Güven oluşturduk. Oyuncuların tedirginliklerini, geri çekmelerini arkada bırakıp sahaya odaklanmalarını sağlamaya çalıştık. Maddi manevi çok ciddi adımlar attık. Kafaları tamamen sahada olmasını sağlamaya çalıştık. Verimlilikleri artacaktır. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Puan olarak çok gerideyiz belki ama bunu kapatabiliriz. Oyuncularımız da gerekeni yapacaktır" dedi.

"Massimo Bruno ve Enver Cenk Şahin süre alabilir"

Bursaspor'un en etkili isimleri olarak dikkat çeken Massimo Bruno ve Enver Cenk Şahin'in sakatlıkları ile ilgili bilgi veren Teknik Direktör Mustafa Er, "Her oyuncuya ihtiyacımız var. Massimo Bruno ve Enver Cenk Şahin ara ara idmanalara katılıyor. Ağrıları geçerse belirli bir süre de verebiliriz. Artık takıma dönmek üzereler. Her oyuncumuza ihtiyacımız var. Hepsini kucaklayacağız, sevip sayacağız ama onlardan da sahada iş isteyeceğiz. Sağlamak istediğimiz ortam da bu" ifadelerini kullandı.

"Bursaspor taraftarı futbolu çok iyi biliyor"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, taraftara önemli mesajlar verdi. Genç teknik adam, "Taraftarımıza kesinlikle mesajım olacak. Onlar bizim itici gücümüz. 12. adamımız. Evet, bu sene üzüldüler. Ama biz bu sene ligde kalacağız. Yürekten inanıyorum. Buruk bir sevinç yaşayacağız belki ama onlardan istediğim tek şey destek çıksınlar. Bursaspor taraftarı futbolu çok iyi biliyor. Tabeladan bağımsız tepkileri olabiliyor. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Karakter ortaya koyacağız. Taraftarımız da bunu anlayacaktır. Fedakarlık yapma zamanı artık. Oyuncularımız taraftardan çok etkileniyor. Büyük bir kitleden bahsediyoruz. Olumsuzluklar artık geçmişte kaldı. Bizim için yok hükmünde. Oyuncuları ayağa kaldıracaklarına inanıyorum. Kombine ile ilgili çalışmalar da var. Yönetim kurulumuz bu konuyla ilgili ciddi anlamda mesai harcıyor" dedi.

"Herkesin fedakarlık yapması lazım"

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, oyuncuların performansının çok iyi olduğunu adeta antrenmanların bitmesini istemediklerini söyledi. Mustafa Er, konuyla ilgili olarak, "Bu takımdaki oyunculardan maksimum ne alabiliriz, onu düşünüyoruz. Farklı dizilişler farklı formasyonlar kesinlikle olacak. Oyuncularımız çok iyi durumda. Antrenman bitsin istemiyorlar. Onların işi yeşil sahada. Antrenman performanslarından çok mutluyuz. Skor çok önemli. 1-2 skor aldığımız anda işler değişecek. Herkes fedakarlık yapması lazım. Bu bir süreç. Bu süreçleri de iyi değerlendireceğiz. Her zaman en iyisi olacaktır. Buna herkesin inanması lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Basketbol maçı takıma çok olumlu yansıdı"

Mustafa Er, basketbol takımında ruh olduğunu, oradaki ambiyansı ve taraftarla olan bütünleşmeyi görmeleri ve hissetmeleri için futbolcuları maça götürdüklerini söyledi. Genç teknik adam, "Basketbol maçı takıma da çok olumlu yansıdı. Ambiyansı görmelerini istedik. Biz büyük bir aileyiz. Görmeleri gerekiyordu. Futbol takımı olarak da ayağa kalkacağız. İyi olacağız. Asıl amacımız oradaki birlikteliği görmelerini istedik. Basketbol takımında bir ruh var. Taraftarlar bütünleşmesi var. İstikrar var. Oyuncuların problemi yok. Tamamen sahaya odaklanıyorlar. Sıcak bir ortam var. Bizim maalesef son yıllarda çok şeyler kaybettik. Biz çizgimizi aştık. Camia, taraftar, biz, yönetim, basın herkes aştı. Taraftar tribüne çıkacak, ben antrenör olacağım, basın keza aynı şekilde. Herkes çizgisinin dışına çıktı. Bunlar hep birikimin sonucu. İstikrarlı bir şekilde taşlar yerine oturursa başarı gelecektir" ifadelerini kullandı. - BURSA