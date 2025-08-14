Mustafa Eskihellaç: Şampiyonluk İçin Elimizden Geleni Yapacağız - Son Dakika
Mustafa Eskihellaç: Şampiyonluk İçin Elimizden Geleni Yapacağız

Mustafa Eskihellaç: Şampiyonluk İçin Elimizden Geleni Yapacağız
14.08.2025 18:51
Trabzonspor'un sol beki Mustafa Eskihellaç, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç, kimin ne söylediğinin kendilerini ilgilendirmediğini, sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaları halinde şampiyonlukların gelebileceğini söyledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen bordo-mavili futbolcu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mustafa Eskihellaç, 3. Lig'den Trendyol Süper Lig'e uzanan kariyerine ilişkin 'başarı hikayesi olarak görüyor musun?' şeklindeki soruya, "Emek veriyoruz, insan karşılığını almak ister. Bir başarı öyküsü müdür? Bence olabilir. 3. Lig'de oynarken belki ben de çok ihtimal vermiyordum, düşünmüyordum. Hayalini bile kuramıyor da olabilirim. Yani o zaman öyleydi." yanıtını verdi.

Genç futbolculara çalışmaları yönünde tavsiyede bulunan 28 yaşındaki futbolcu, "Birde kalplerini iyi tutsunlar. Kalpleri iyi olunca yolları da doğru olur. Zaten hepsi aslan gibiler. Bizim kardeşlerimiz de öyle. İnşallah onlar da gönüllerindekini yakalarlar, istedikleri, arzuladıkları şeyi elde ederler." dedi.

Milli futbolcu, altyapıdan yetişen oyuncularda tecrübe eksikliği olabileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"O genç yaşta bu baskıyı, bu stresi yönetebilmek ve kırabilmek kolay değil. Dışarılara gidip biraz tecrübe kazanıp döndüğümüz zaman işimiz daha kolay olmuyor ama bireysel açıdan daha güçlü oluyoruz. Ben kendi açımdan bunu söyleyebilirim. Buraya 27 yaşında gelmem benim için avantaj olabilir. Geç kalmış olarak da bakabiliriz buna. Belki 20 yaşında burada olsaydım istediklerimi yapamayabilir, istediğim seviyeye ulaşamayabilirdim. Hamdolsun milli takım nasip oldu nasip olmayabilirdi."

"Önemli olan bu forma için sahada olmak"

Trabzonspor'da oynamayı her zaman istediğini dile getiren Mustafa, "İnsan sevdiği şeye kavuşunca bütün azmiyle mücadele eder. Benim için yaşanan da buydu. Arkadaşlarım ve Şenol hoca da sağ olsun bana yardımcı oldular. Adaptasyon sürecimi kolay aştım. Daha önce sol açık, sağ açık, orta saha oynadım. Şimdi sol bek oynuyorum. Hocamız nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Önemli olan bu forma için sahada olmak." diye konuştu.

Mustafa Eskihellaç, bir gazetecinin, A Milli Takım'da Eren Elmalı ve Ferdi Kadıoğlu ile verdiği rekabeti sorması üzerine, "Onlarda bizim arkadaşlarımız, başarılı olmalarını canı gönülden isterim. Oda buraya emek verdi inşallah gittiği yerde çok başarılı olur. Ferdi de Eren de ben de inşallah uzun yıllar milli takım formasını giyeriz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağıma inanıyorum. Ben onlardan onlar benden iyi diye bir kıyas yapmıyorum. İnşallah onlar için de benim için de iyi olur her şey." yanıtını verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında karşılaştıkları ve 1-0 mağlup ettikleri Kocaelispor maçını değerlendiren deneyimli futbolcu, "İlk maçlar çok zor olur. Her yıl bunun zorluğunu yaşıyoruz. Hazırlık maçları önemli fakat resmi maç havasında olmuyor bazen. Stadımız doluydu, ambiyans çok iyiydi. Taraftar güzel destekledi. Amacımız galibiyetlere devam etmek." ifadelerini kullandı.

"Bundan daha üstün bir duygu yok

Şenol Güneş ve Fatih Tekke ile çalışma fırsatı bulduğunu hatırlatan Mustafa, şunları kaydetti:

"Şenol hoca ile başladık Fatih hoca geldi. Kulübümüzün efsanelerinden ne öğrendiğime gelince Fatih hocamdan da Şenol hocamdan da çok şey öğrendim. Öğrenmeye de devam ediyorum. Onlarla vakit geçirdikçe, tecrübelerini hissettikçe bizde gelişiyoruz. Bana da nasip olursa efsanesi olmasam da futbol hayatımın sonuna kadar gururla bu formayı terletebilirsem bundan daha üstün bir duygu yok."

Takım olarak güçlü bir oyun sergilediklerini belirten Mustafa Eskihellaç, "Fatih hocamızı buraya gelmeden öncede takip ediyordum. Buraya geldiğinde de ben kendi adıma iyi olacağını hissetmiştim. Daha iyisini yapabiliriz ama bence güçlü bir oyunumuz var. Hocamız mevki fark etmeksizin özgürlük tanıyor hepimize." dedi.

"Benim de hayalim zaten şampiyonluk"

Trabzonspor formasıyla şampiyonluklar yaşamak istediğini vurgulayan Mustafa Eskihellaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimin ne söylediği, nerede ne yazıldığı bizi ilgilendirmiyor. Burası saha, bizim işimiz burada. Biz burada elimizden gelenin en iyisini yaparsak, kulübümüze gerektiği gibi hizmet edersek, inanıyorum ki Allah'ın izniyle şampiyonluklar gelecek. Benim de hayalim zaten şampiyonluk. Bu kulüp, bu renkler beklenilenin tersini göstermiş, insanları şaşırtmıştır. Küçük görünen, önemsenmeyen taraf olup tam tersini hep ispatlamıştır. İnşallah biz de tam tersini ispatlayan bir grup oluruz. Bu sene veya önümüzdeki sene Allah'ın izniyle umudumuz ve inancımız o yönde."

Kaynak: AA

