Mustafa Gül Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kırıkkale'de 11-12 Haziran'da düzenlenen şampiyonada 65 kiloda 145 kiloluk kaldırışıyla şampiyon olan 38 yaşındaki Mustafa Gül, çalışmalarını görev yaptığı Sivas Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Mustafa Gül, AA muhabirine, spor hayatına 1996 yılında atletizmle başladığını ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, 2003'te elektrik akımına kapılması sonucu iki ayağını da kaybettiğini söyledi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımına katılarak spora olan aşkını, sevdasını hiç kaybetmediğini anlatan Mustafa Gül, kulüp başkanının yönlendirmesiyle daha sonra haltere yöneldiğini dile getirdi.

Mustafa Gül, halterde güzel başarılara imza attığına dikkati çekerek, "11 kez Türkiye şampiyonu oldum, 6 defa da Türkiye rekoru kırdım. Kırıkkale'de düzenlenen yarışmada da Türkiye şampiyonu olarak madalyayı Sivas'ımıza kazandırdım." dedi.

Rusya'da 2013 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1 kiloyla dereceyi kaçırdığını anımsatan Mustafa Gül, 2015'te ise sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını ifade etti.

"Engelimden hiçbir zaman şikayetçi olmadım"

Bedensel engelinin hayatına hiçbir zaman engel olmadığını vurgulayan Mustafa Gül, şunları kaydetti:

"Engelliyim ama hiçbir zaman engelimden şikayetçi olmadım, daha çok azimle çalıştım. Engelli arkadaşlarımıza 'Mustafa bunu başardı' dedirtmek ve 3 evladıma örnek bir baba olmak için elimden gelen bütün gayreti sarf ediyorum. Engellilerimiz dört duvar arasında kalmamalı. Spor yapmak bir engel değildir. Spor yaptıkça insan daha çok ortamlara adapte oluyor, daha çok insanla tanışıyor, bütün engelini unutuyor. Ayaklarımı kaybettiğimde ilk zamanlarda çok üzülmüştüm ama azmimi hiç bırakmadım. Çok mutluyum, kendimi huzurlu hissediyorum. Sporu bırakmamak için elimden gelen bütün çabayı gösteriyorum. Kulüp başkanımız maddi ve manevi olarak sonuna kadar bize destek veriyor."

"Sırada Avrupa şampiyonluğu var"

Kariyerindeki ilk hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyleyen Mustafa Gül, "Her şey basamak basamak. Öncelikle hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu, şükürler olsun onu alnımızın akıyla atlattık. Sırada Avrupa şampiyonluğu var. İnşallah onu da alnımızın akıyla atlattığımız zaman dünya şampiyonası ve bir sporcunun hayalini süslediği olimpiyatlarda da var gücümle mücadele etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise imkanlar ölçüsünde sporcularının her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdiğini ifade etti.

"Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın" parolasıyla yola çıktıklarını dile getiren Rende, halterde, masa tenisinde, bilek güreşinde, boccede Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

Mustafa Gül'ün azimli bir insan olduğunu aktaran Rende, "İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı elde eder. Biz de gerekli desteği elimizden geldiği kadar sağlarız." ifadelerini kullandı.