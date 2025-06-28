Mustafa Gül Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mustafa Gül Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

28.06.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de şampiyon olan Mustafa Gül, Mart 2026'daki Avrupa Şampiyonası için hazırlanıyor.

Kırıkkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda birincilik elde eden milli sporcu Mustafa Gül, Mart 2026'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Kırıkkale'de 11-12 Haziran'da düzenlenen şampiyonada 65 kiloda 145 kiloluk kaldırışıyla şampiyon olan 38 yaşındaki Mustafa Gül, çalışmalarını görev yaptığı Sivas Belediyespor Kulübü Tesisleri'nde sürdürüyor.

Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü sporcusu Mustafa Gül, AA muhabirine, spor hayatına 1996 yılında atletizmle başladığını ve Türkiye şampiyonluğu elde ettiğini belirterek, 2003'te elektrik akımına kapılması sonucu iki ayağını da kaybettiğini söyledi.

Tekerlekli sandalye basketbol takımına katılarak spora olan aşkını, sevdasını hiç kaybetmediğini anlatan Mustafa Gül, kulüp başkanının yönlendirmesiyle daha sonra haltere yöneldiğini dile getirdi.

Mustafa Gül, halterde güzel başarılara imza attığına dikkati çekerek, "11 kez Türkiye şampiyonu oldum, 6 defa da Türkiye rekoru kırdım. Kırıkkale'de düzenlenen yarışmada da Türkiye şampiyonu olarak madalyayı Sivas'ımıza kazandırdım." dedi.

Rusya'da 2013 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 1 kiloyla dereceyi kaçırdığını anımsatan Mustafa Gül, 2015'te ise sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na katılamadığını ifade etti.

"Engelimden hiçbir zaman şikayetçi olmadım"

Bedensel engelinin hayatına hiçbir zaman engel olmadığını vurgulayan Mustafa Gül, şunları kaydetti:

"Engelliyim ama hiçbir zaman engelimden şikayetçi olmadım, daha çok azimle çalıştım. Engelli arkadaşlarımıza 'Mustafa bunu başardı' dedirtmek ve 3 evladıma örnek bir baba olmak için elimden gelen bütün gayreti sarf ediyorum. Engellilerimiz dört duvar arasında kalmamalı. Spor yapmak bir engel değildir. Spor yaptıkça insan daha çok ortamlara adapte oluyor, daha çok insanla tanışıyor, bütün engelini unutuyor. Ayaklarımı kaybettiğimde ilk zamanlarda çok üzülmüştüm ama azmimi hiç bırakmadım. Çok mutluyum, kendimi huzurlu hissediyorum. Sporu bırakmamak için elimden gelen bütün çabayı gösteriyorum. Kulüp başkanımız maddi ve manevi olarak sonuna kadar bize destek veriyor."

"Sırada Avrupa şampiyonluğu var"

Kariyerindeki ilk hedefinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu söyleyen Mustafa Gül, "Her şey basamak basamak. Öncelikle hedefimiz Türkiye şampiyonluğuydu, şükürler olsun onu alnımızın akıyla atlattık. Sırada Avrupa şampiyonluğu var. İnşallah onu da alnımızın akıyla atlattığımız zaman dünya şampiyonası ve bir sporcunun hayalini süslediği olimpiyatlarda da var gücümle mücadele etmek istiyorum." diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu İl Temsilcisi ve Sivas Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yaşar Rende ise imkanlar ölçüsünde sporcularının her zaman yanlarında olmaya gayret gösterdiğini ifade etti.

"Hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın" parolasıyla yola çıktıklarını dile getiren Rende, halterde, masa tenisinde, bilek güreşinde, boccede Türkiye şampiyonu sporcular yetiştirdiklerini belirtti.

Mustafa Gül'ün azimli bir insan olduğunu aktaran Rende, "İnşallah Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda başarı elde eder. Biz de gerekli desteği elimizden geldiği kadar sağlarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Mustafa Gül, Kırıkkale, 3-sayfa, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Gül Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza Bakanlıktan emlakta fahiş fiyata 4,2 milyon lira ceza
Trump’ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı Trump'ın atom bombası benzetmesi Japonları fena kızdırdı
Netanyahu’nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek Netanyahu'nun yolsuzluk davası ertelenmeyecek
Katy Perry’ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı Katy Perry'ye büyük şok: Kocası Orlando Bloom başka bir kadınla yakalandı!
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor
18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı 18 tekerlekli tır, trafik ışıklarının bakımını yapan işçiye çarptı
Eskişehir’de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu Eskişehir'de şüpheli ölüm: 30 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında 26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
Kanserle savaşan Jessie J’den sevindiren haber: Tamamen geçti Kanserle savaşan Jessie J'den sevindiren haber: Tamamen geçti
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

11:37
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor İşte beklenen yeni zamlı tablo
Kıdem tazminatından bedelli askerliğe tüm ödemeler değişiyor! İşte beklenen yeni zamlı tablo
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
07:53
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
07:16
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
15:00
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız önerildi
14:51
Kahtalı Hamido’nun oğlu parkta ölü bulundu
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu
14:41
Fenerbahçe’de tarihi imza 2029’un sonuna kadar takımın başında olacak
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
14:34
Fahriye Evcen’den imajını tazeledi
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi
14:33
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti
14:26
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü
Gece kulübünde skandal: Ünlü fenomen, anne ve kızını tuvalette dövdü!
14:21
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
Nehirdeki sular yükseldi, aynı aileden 18 kişi akıntıya kapıldı
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:00
Mohamed Salah’ın Bodrum’da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
13:37
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 11:49:02. #7.12#
SON DAKİKA: Mustafa Gül Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.