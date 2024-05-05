Mustafa Gürsel: Bugün bize büyük bir ders oldu - Son Dakika
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Spor

Mustafa Gürsel: Bugün bize büyük bir ders oldu

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama bu maç bugün bize büyük bir ders oldu' dedi. Kocaelispor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Gürsel, maç sonrası yapığı konuşmada, takımın istediklerini sahaya yansıtamadığını ve rakibin daha istekli olduğunu belirtti. Ayrıca, play-off maçlarının telafisi olmadığını ve ayakların yere sağlam basması gerektiğini vurguladı.

05.05.2024 19:49
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- Mustafa Gürsel: "Bugün bize büyük bir ders oldu"

MUĞLA - Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık ama bu maç bugün bize büyük bir ders oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık, geldiğimizden beri hep geriye düşüyoruz. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Oyunun genelinde rakip bizden daha çok istedi. Geçen hafta iyi oyunla kazandıktan sonra hedefe ulaşılmış gibi bir hava vardı. Bugün bize büyük bir ders oldu. Sonuç aldığımızda hemen çıkmış gibi hem oyuncularımız hem de camia olarak o enerjiye girersek bugün bize o anlamda büyük bir ders oldu. Ayaklarımızı yere sağlam basmamız lazım play-off maçlarının telafisi yok. Sağlam basarsak istediğimiz hedefe ulaşırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mustafa Gürsel, Bodrum, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: Bugün bize büyük bir ders oldu - Son Dakika

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