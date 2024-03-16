Mustafa Gürsel: Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi - Son Dakika
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Mustafa Gürsel: Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi

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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamada, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi. Gürsel, sonuç odaklı olmanın önemine vurgu yaparak, gerginlik oluştuğunu belirtti.

16.03.2024 00:47  Güncelleme: 00:48
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- Mustafa Gürsel: "Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi"

ANKARA - Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Gürsel, "Topla yüzde 70 biz oynadık ama o oranda pozisyona giremedik. Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi. Oyunumuzda gelişme var ama gol atamayınca sonucu alamayınca gerginlik oluşuyor. Artık bizim için sonuç önemli. Her şey karşımızda gidiyor sanki ama hayatta hiçbir şey sürekli aşağı gitmez" ifadelerini kullandı.

Mustafa Gürsel: Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi
Kaynak: İHA

Mustafa Gürsel, Gençlerbirliği, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: Oyuna hükmediyorken gol gelmeyince takım gerildi - Son Dakika

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