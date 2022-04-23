Mustafa Gürsel: "Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık" - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Gürsel: "Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık"

23.04.2022 18:50
Mustafa Gürsel: "Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel, "Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık, ağır oynadık.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel, "Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık, ağır oynadık. Hücuma çıkışlarımız ve defansa dönüşlerimiz kendi oyunumuzun çok gerisindeydi. Bu süreçte eksik arkadaşlarımız vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Bandırmaspor, deplasmandan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel, "Öncelikle Gençlerbirliği takımını tebrik ediyoruz. Onlar istediler ve ona göre mücadele ettiler. İki duran toptan gol bularak kazanmasını bildiler. Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık. Çok ağır oynadık, hücuma çıkışlarımız ve defansa dönüşlerimiz kendi oyunumuzun çok gerisindeydi. Bu süreçte eksik arkadaşlarımız vardı. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Oyun anlamında daha önce yaptığımız doğruları sahaya yansıtamayınca oyun da otomatikman iyi olmuyor. Oyunun geneline baktığımızda kendi oyunumuzu sahaya aktaramadık" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bandırmaspor: 0 Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bandırmaspor: 0 Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Bandırmaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: 'Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık' - Son Dakika


Son Dakika
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:55 İBB Genel Sekreter Yardımcı Polat: Ayasofya'da durumu kutsiyetine ve tarihsel değerine hakaret seviyesine doğru gidiyor
17:39 Annesi dışarıda kardeşini aramaya gidince engelli çocuk patlattığı torpille evi kül etti
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
17:25 Ölüm döşeğindeki babaannesinin yazdığı son notu görünce duygularına hakim olamadı!
17:17 Ronaldo bu takıma ne yapsın! Manchester United'ın kendini toparlaması lazım
17:08 Dev tank mezarlığı ve ölen Rus asker sayısı ortaya çıkınca anında sildiler!
16:27 İsmail Kartal'ın yerine gelecek teknik direktör belli oldu iddiası!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 18:57:58. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Gürsel: "Oyunun ilk devresinde hiçbir şey yapmadık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement