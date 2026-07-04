Mustafa Güzel'in Zorlu Maratonu - Son Dakika
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Mustafa Güzel'in Zorlu Maratonu

Mustafa Güzel\'in Zorlu Maratonu
04.07.2026 16:52
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Almanya'dan memleketi Buldan'a koşarak ulaşmayı hedefleyen Mustafa Güzel, maratonuna başladı.

Almanya'da yaşayan 24 yaşındaki genç sporcu Mustafa Güzel, memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine ulaşmak için zorlu bir maraton başlattı. Buldan sevdalısı genç, memleketine koşarak gelmek üzere yola çıktı.

1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla maratonuna başlayan Mustafa Güzel, hedefine ulaşabilmek için günde ortalama 70 ila 75 kilometre arasında yol kat ediyor. Figen ve Mehmet Güzel çiftinin Almanya doğumlu evladı olan genç sporcu, her yıl büyük bir bağlılıkla ziyaret ettiği Buldan'a bu kez farklı bir yöntemle ulaşmayı seçti. Koşu projesini iki yıldır planladığını ve Almanya'da aktif olarak sporla ilgilendiğini belirten Mustafa Güzel, Almanya'nın Lörrach kentinden başlattığı maratonu yaklaşık 40-45 gün içerisinde Buldan'da tamamlamayı hedefliyor. Memleketine olan sevgisini dile getiren Mustafa Güzel, "Yıllık izinlerimi memleketimde geçiriyorum. Bu yıl da koşarak gelmek istedim. İki yıldır bu koşuyu planlıyordum. Almanya'da sporla ilgileniyorum. Yaptığım planla Almanya, Lörrach'dan Buldan'a yaklaşık 40-45 günde ulaşacağım. İnşallah bir an önce çok sevdiğim memleketime kavuşurum. Tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Güzel, Denizli, Almanya, Buldan, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Güzel'in Zorlu Maratonu - Son Dakika

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