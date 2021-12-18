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Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması

18.12.2021 19:12

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyete ilişkin, "75. dakikadaki Mame Diouf'a yapılan penaltıyı hakem görmeyebilir, gerçekten de görmeyebilir.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor karşısında aldıkları 2-0'lık mağlubiyete ilişkin, "75. dakikadaki Mame Diouf'a yapılan penaltıyı hakem görmeyebilir, gerçekten de görmeyebilir. Ama VAR'ın bunu uyarmamasını aklımız almıyor" dedi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özat, herkesin elini vicdanına koyarak kul hakkı yenmemesi adına maçı bir kez daha izlemesi gerektiğini söyledi.

Özat, maçta iki net penaltılarının verilmediğini ifade ederek, "Bakın Başakşehir'de VAR'dan gelen iki tane penaltıdan iki gol yedik ve hakemi kutladık. Yenildik ve kutladık. Ama burada ben hakemi de suçlamak istiyorum. Atilla Karaoğlan herhalde o pozisyonlarda başka şeyle meşguldü gibi geliyor bana. Çünkü görmemesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

Oyun sırasında ele çarpmalardaki sonuçla ilgili Türkiye'de herkesin kafasının karışık olduğunu savunan Özat, şöyle devam etti:

"Eğer birisi biliyorsa lütfen açıklasın bizde öğrenelim. 24 numaralı Trabzonsporlu oyuncunun eline çarpıyor. Yakındır gitmemiştir, her türlü kırılmalar olabilir, her türlü yorumlara açık olabilir. 75. dakikadaki Mame Diouf'a yapılan penaltıyı hakem görmeyebilir. Ama VAR'ın bunu uyarmamasını aklımız almıyor. Bizim de bir emeğimiz var. Trabzonspor zaten Türkiye'de lider. Kaç maçtır namağluptu geçen bir mağlubiyet aldı. Önü açık, kutluyorum kendilerini. Ama bu kadar bariz bir penaltının VAR tarafından uyarılmaması, hakemin bunu değerlendirmemesi bizi üzdü. Kusura bakmasınlar iyi oynamaya çalışıyoruz. İlk üçte, ilk dörtte olmaya çalışıyoruz. Eğer birilerini rahatsız ettiysek kusura bakmasınlar. Söylesinler bizde ona göre davranalım."

Maçın ilk yarısında takımı beğenmediklerini vurgulayan Özat, "Ama ikinci yarıda çocuklar çabaladı. Şunu göstermeye çalıştılar, çabalayınca zevkli bir futbol oynayınca sonucu alabileceğimizi kanıtlamaya çalıştık. Maalesef başrol oyuncusu sahneye çıktı. Kendisinden tek ricam bu akşam maçı izlesin tekrar. Hata olabilir, elini vicdanına koysun. Ona Allah rahatlık versin. İyi geceler iyi uykular diliyorum. Bu arada Trabzonspor seyircisini de kutluyorum çok coşkulu bir seyirci. Herkesin yolunu Allah açık etsin." diye konuştu.

Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması
Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması

Trabzonspor, Hatayspor, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Hatayspor Başkan Vekili Mustafa Özat, Trabzonspor maçını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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