Mustapha Yatabare gol sayısını 9'a çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Mustapha Yatabare gol sayısını 9'a çıkardı

02.03.2022 19:42
Mustapha Yatabare gol sayısını 9'a çıkardı

DG Sivasspor'un futbolcusu Mustapha Yatabare, Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

DG Sivasspor'un futbolcusu Mustapha Yatabare, Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 9'a yükseltti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Malili futbolcu Mustapha Yatabare'den geldi. Maçın 10. dakikasında topla buluşan Yatabare, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

36 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 9'a çıkardı. Yatabare, 9 golün 8'ini Süper Lig'de kaydetti. - SİVAS

Mustapha Yatabare gol sayısını 9'a çıkardı

YORUMLAR
500
Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, yarı finale yükseldi

Mustapha Yatabare, Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustapha Yatabare gol sayısını 9'a çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
18:36 Savaş bittiğinde Putin ne yapacak? İlk işi o ismi başa getirmek
18:34 Zehra Güneş tarz değişikliğine gitti! Yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü
18:29 Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca açıklama yapıyor! Maskeler tarih mi oluyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 19:49:39. #1.11#
SON DAKİKA: Mustapha Yatabare gol sayısını 9'a çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement