Mutlu Türkmen, Spor Projeleri İle Adaylığını Duyurdu - Son Dakika
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Spor

Mutlu Türkmen, Spor Projeleri İle Adaylığını Duyurdu

Mutlu Türkmen, üniversite sporlarının dönüşümü için projelerini tanıttı ve adaylığını açıkladı.

27.09.2024 18:46
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 4 Kasım'da yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkanlığa adaylığını açıklayan Mutlu Türkmen, üniversite temsilcileriyle bir araya geldi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Türkmen, Rumeli Üniversitesinin Bostancı'daki Kadıköy Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen istişare toplantısında planlarından bahsetti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkmen, projelerini aktarmak için İstanbul'daki üniversitelerin delegeleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Üniversitenin, üniversiteler arası spor organizasyonlarını düzenleyen yapının ötesinde bir dönüşümü gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Yeni bir vizyon ve güçlü bir ekiple bu dönüşümü gerçekleştirmek için yola çıktık. Sadece yarışma sporlarında değil, Yükseköğretim Kurulunun başlatmış olduğu spor dostu kampüsleri projelerinin yürütücüsü olmaya namzetiz." diye konuştu.

Üniversiteli gençlerin sporun daha çok içinde yer almasını arzuladığını ve buna yönelik projeler geliştireceklerini kaydeden Türkmen, şunları söyledi:

"Yükseköğretim alanında bulunan öğrencilerin sporla iç içe olması, fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzını benimsemeleri, idari ve akademik personelin aktif bir yaşamı benimsemeleri için çok sayıda projeyi üniversite yönetimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığının bağlı birimleri ve diğer federasyonlarla eş güdüm sağlayarak etkili bir şekilde yürütmeyi planlıyoruz. Bunu da güçlü bir ekiple başaracağımızı düşünüyoruz. Üniversite faaliyetlerinin düzenli ve standart biçimde yapılmasının garanti altına alınmasını arzuluyoruz. Üniversiteye gelen gençlerin fiziksel olarak aktif bir yaşam biçimini benimsemeleri, kampüslerimizin daha etkin biçimde öğrencilere aktivite ortamları için rehberlik edeceğiz. Ulusal ve uluslararası projelerle bu çalışmalara kılavuzluk etmeyi, üniversitelerimizi yönlendirmeyi arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreçte hem yarışmacı sporcu sayısının arttığı hem de üniversite öğrencilerinin sportif faaliyetlere katıldığı bir ortam sağlamayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mutlu Türkmen, Spor Projeleri İle Adaylığını Duyurdu - Son Dakika

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