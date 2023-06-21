N'Golo Kante, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer oldu - Son Dakika
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N'Golo Kante, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer oldu

21.06.2023 08:31

Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi renklerine bağladı. Suudi Arabistan ekibi, Fransız yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı ve Kante'ye 4 yıl için toplam 100 milyon euro ödeyecek. Leicester City'deki performansıyla tanınan N'golo Kante, artık Al Ittihad'ın başarısı için ter dökecek.

Dünyaca ünlü futbolcular, Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaya devam ediyor. Son olarak Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi renklerine bağladı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Suudi Arabistan ekibi, Fransız yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Al Ittıhad, Kante'ye 4 yıl için toplam 100 milyon euro ödeyecek.

BENZEMA İLE AYNI FORMAYI GİYECEK

Leicester City'deki performansıyla tanınan N'golo Kante, 2016 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu. Fransız yıldız artık vatandaşı Karim Benzema gibi Al Ittihad'ın başarısı için ter dökecek.

N'Golo Kante, Al Ittihad'da! 4 yıl için alacağı para dudak uçuklattı
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Suudi Arabistan, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor N'Golo Kante, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: N'Golo Kante, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer oldu - Son Dakika
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