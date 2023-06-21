Dünyaca ünlü futbolcular, Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaya devam ediyor. Son olarak Al Ittihad, Chelsea'den N'Golo Kante'yi renklerine bağladı.
Suudi Arabistan ekibi, Fransız yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı. Al Ittıhad, Kante'ye 4 yıl için toplam 100 milyon euro ödeyecek.
Leicester City'deki performansıyla tanınan N'golo Kante, 2016 yılında Chelsea'ye transfer olmuştu. Fransız yıldız artık vatandaşı Karim Benzema gibi Al Ittihad'ın başarısı için ter dökecek.
Son Dakika › Spor › N'Golo Kante, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımına transfer oldu - Son Dakika