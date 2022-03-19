N'Koudou, Karaveli'yle ilk kez - Son Dakika
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N'Koudou, Karaveli'yle ilk kez

19.03.2022 20:52
N'Koudou, Karaveli'yle ilk kez

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou, ligde 14 maç aradan sonra sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou, ligde 14 maç aradan sonra sahaya çıktı. Yıldız futbolcu en son 15. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giydiğinde takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dı.

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Kevin N'Koudou, Hatayspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olarak 14 maç aradan sonra formasına kavuştu. Sezonun 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanında oynanan mücadelede sakatlanarak uzun süre tedavi olan yıldız futbolcu, geçtiğimiz haftalarda takımla idmanlara başlamış ve forma giyecek düzeye gelmişti. N'Koudou, Hatayspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında Cyle Larin'in yerine oyuna dahil oldu. Bu maçla birlikte uzun süre sonra formasına kavuşan Fransız yıldız, Teknik Direktör Önder Karaveli yönetiminde ise ilk kez bir mücadelede süre aldı. N'Koudou, Kasımpaşa maçında sakatlandığında Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında son maçına çıkmıştı. - İSTANBUL

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Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçından notlar Atakaş Hatayspor maçından notlar Atakaş Hatayspor maçından notlar

Sergen Yalçın, Hatayspor, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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