N'Koulou: Beşiktaş maçında Marsilya için ilk 20 dakika hayati önem taşıyor - Son Dakika
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N'Koulou: Beşiktaş maçında Marsilya için ilk 20 dakika hayati önem taşıyor

N\'Koulou: Beşiktaş maçında Marsilya için ilk 20 dakika hayati önem taşıyor
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Kariyerinde Olympique Marsilya formasıyla 200'den fazla maça çıkan Nicolas N'Koulou, Beşiktaş ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Fransız ekibi için ilk 20 dakikanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Kariyerinde Olympique Marsilya formasıyla 200'den fazla maça çıkan ve Süper Lig'de de top koşturmuş olan Nicolas N'Koulou, siyah-beyazlı taraftarların Dolmabahçe'de oluşturacağı atmosferden dolayı Fransız ekibi için ilk 20 dakikanın hayati önem taşıdığını söyledi.

Kariyerinde Olympique Marsilya formasıyla 200'den fazla maça çıkan, Süper Lig'de Gaziantep FK ve 1. Lig'de de Amed Sportif Faaliyetler ve Sakaryaspor deneyimi de bulunan Kamerunlu milli stoper Nicolas N'Koulou, Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde İstanbul'daki atmosferden sahadaki kırılma anlarına kadar kritik konularda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Büyük maçlar sadece yetenekle kazanılmaz"

Avrupa kupalarındaki dev randevuların saha içi psikolojisini değerlendiren Nicolas N'Koulou, "Büyük Avrupa maçlarında başarılı olmak için bence en temel unsur büyük bir zihinsel güce sahip olmaktır. Bu seviyede sadece yetenek yeterli olmaz; baskıyı yönetebilmek, odağı kaybetmemek ve şartlar zorlaşsa bile kendi kalitenize inanmak gerekir. Marsilya'da devasa bir beklenti altında oynarsınız. Taraftarlar sorumluluk alan, saklanmayan oyuncular görmek ister. Bu maçlar; karakter, kişilik ve kolektif özgüven ister. Büyük maçlar genellikle odaklanma, disiplin ve kenetlenme gibi küçük detaylarda çözülür" dedi.

"Marsilya adına maçın ilk 20 dakikası hayati önem taşıyor"

Siyah-beyazlı taraftarların oluşturacağı baskıya dikkat çeken deneyimli stoper, "Türkiye'de oynadığım için bu atmosferi ve baskıyı çok iyi biliyorum. Marsilya adına maçın ilk 20 dakikası hayati önem taşıyor. Sakin ve kompakt kalmak, saha içi iletişimi güçlü tutmak şart. Tribünlerdeki gürültünün gözü korkutmasına izin verilmemeli. Aksine basit oynayarak, ilk ikili mücadeleleri kazanarak özgüven yakalanmalı. Eğer Marsilya kenetlenmeyi başarırsa bu baskıyı lehine bir motivasyona dönüştürebilir" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, Marsilya'yı geriye itmeye çalışacaktır"

Beşiktaş'ın fiziki gücü yüksek hücum hattına karşı Fransız ekibinin savunma hattına tavsiyelerde bulunan N'Koulou, "Beşiktaş kendi sahasında maça çok yüksek bir yoğunlukla başlayacak ve Marsilya'yı geriye itmeye çalışacaktır. Marsilya savunması baskı altında kalmaktan kaçınmalı, alanları iyi yönetmeli ve geçiş oyunlarına karşı son derece dikkatli olmalı. İkili mücadelelerde agresif ancak akılcı ve kontrollü olmak gerekiyor. Disiplinli kalıp bu baskıya direnmek anahtar rol oynayacak" şeklinde konuştu.

"Her iki taraftar grubu da oyunun bir parçası"

Her iki kulüp taraftarının futbol kültürünü kıyaslayan eski futbolcu, "Marsilya'da da Beşiktaş'ta da taraftarlar futbolu inanılmaz bir tutkuyla yaşıyor. Velodrome'un atmosferini de Türk futbolunun atmosferini de çok iyi biliyorum. Her iki taraftar grubu da basit birer seyirci değil, oyunun doğrudan bir parçası. Takım sahada savaştığı an bunu hisseder ve oyuncuları iterler. İki stadı da özel kılan bu halk tutkusudur" değerlendirmesini yaptı.

"Çok çekişmeli ve detayların belirleyici olacağı bir maç"

Zorlu randevunun kırılma noktalarına dikkat çeken Nicolas N'Koulou, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Benim için kilit faktör, maçın kırılma anlarını yönetebilmek olacak. İki ceza sahası içinde en sakin, en disiplinli ve en bitirici kalan taraf büyük avantaj yakalayacaktır. Çok çekişmeli ve detayların belirleyici olacağı bir maç bekliyorum. Temkinli olmakta fayda var ancak elbette kalbim Marsilya'nın harika bir performans sergilemesinden yana."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor N'Koulou: Beşiktaş maçında Marsilya için ilk 20 dakika hayati önem taşıyor - Son Dakika

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