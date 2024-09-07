Nafia Kuş Aydın: Altın Madalya İçin Çalışıyorum

Spor

Nafia Kuş Aydın: Los Angeles'ta inşallah boynuma taktığım madalyanın rengi altın olacak

'Spor hayatın bitti' dendi'

'Tek eksiği olan altın madalyayı da Los Angeles'ta kazanacağıma inanıyorum'

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda 67 kiloda bronz madalya kazanan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, "Ülkeme bronz madalya kazandırdım. Tabii ki gönül isterdi ki altın madalya. Çok mutluyum, çok gururluyum. Artık bir sonraki hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları. Orada inşallah kariyerimin eksik olan madalyasını tamamlamak için var gücümle, hırsla, azimle çalışmaya devam edeceğim. Los Angeles'ta altın madalya boynumda olacak" dedi.

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden 29 yaşındaki milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, 67 kiloda İngiliz Rebbeca McGovan'ı mağlup ederek üçüncülükle bronz madalyanın sahibi oldu. Milli tekvandocu, olimpiyatlarda yaşadıklarına, geçmiş dönemdeki sakatlığına ve hedeflerine dair Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun kendisi adına güzel geçtiğini aktaran Nafia, "Ülkeme bronz madalya kazandırdım. Tabii ki gönül isterdi ki altın madalya ancak nasip olmadı. Tokyo'ya nazaran Paris'te çok daha iyi bir atmosfer vardı. İnanılmaz hatta; tribünler doluydu. Psikolojik olarak süreç çok önemliydi. İlk defa bu kadar kalabalık önünde maç yapıyorsun. Güzel geçti benim için. Çok mutluluk vericiydi tablo. Gerçekten söylediğimiz gibi arka tarafta inanılmaz bir çalışma, emek, azim mücadele vardı. Çok mutluyum, çok gururluyum. Artık bir sonraki hedefimiz Los Angeles Olimpiyatları. Aşama aşama gideceğim. Orada da inşallah kariyerimin eksik olan madalyasını tamamlamak için var gücümle, hırsla, azimle çalışmaya devam edeceğim. Umuyorum ki Los Angeles'ta altın madalya boynumda olacak" ifadelerini kullandı.

Bronz madalyayı kazandığı anlara dair de konuşan Nafia Kuş Aydın, "Tribünler doluydu. Bizim orada Bakan Bey Osman Aşkın Bak vardı. Onlar beni tribünde desteklediler. Federasyon başkanımız Metin Şahin destekledi. Eşim oradaydı. Çok güzeldi. Madalya aldıktan sonra sevdiklerinle o mutluluğu paylaşmak gerçekten inanılmazdı" değerlendirmesinde bulundu.

'SPOR HAYATIN BİTTİ' DENDİ'

Daha önce kariyerini etkileyebilecek sakatlıklar yaşadığını vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Ben Tokyo Olimpiyatları'na 56 gün kala sakatlık yaşadım. Doktorlar hatta, 'Spor hayatın bitti' dedi. Ama orası benim dönüm noktam diyebilirim. Hala gözlerim doluyor. Geçmişe baktığımda kalktım ve daha güçlü döndüm. İyi ki diğerlerinin söylediğine çok kulak asmadan kendi yolumda ilerledim. ve dediğim gibi oradan kalktım çok daha güçlü bir şekilde tatamiye geri döndüm. Şu anda dediğim gibi yeni bir hedef koydum. Los Angeles'ta inşallah boynuma taktığım madalyanın rengi altın olacak. Bu yönde de çalışmalarıma devam edeceğim."

Nafia, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

"Daha önce katıldığım organizasyonlarda altın madalyam var. Avrupa şampiyonluğum, dünya şampiyonluğum, İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları, Universiade, Grand Prix şampiyonluğum vardı. Şu an sadece bir olimpiyat madalyası oldu ama söylediğim gibi kariyerimin tek eksiği olan altın madalyayı da Los Angeles'ta kazanacağıma inanıyorum. Çalışmalarıma kaldığım yerden hatta daha güçlü bir şekilde devam edeceğim."